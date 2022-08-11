У Ryanair заявили, що ера авіаквитків за 10 євро закінчилася

Бюджетна авіакомпанія Ryanair більше не буде пропонувати рейси за найнижчими цінами через різке зростання вартості палива. В компанії заявили, що ера квитків за 10 євро закінчилася.

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Про це повідомив виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі, пише BBC.

За його словами, середня ціна на квитки Ryanair зросте із 40 до 50 євро. Підвищення тарифів буде поступовим.

"Немає сумніву, що на нижньому рівні ринку наші справді дешеві рекламні тарифи — тарифи за один євро, тарифи за 0,99 євро, навіть тарифи за 9,99 євро — я думаю, ви не побачите таких тарифів протягом наступних кількох років, – сказав О’Лірі.

Але він вважає, що люди продовжуватимуть часто літати літаками, незважаючи на зростання вартості життя, а клієнти шукатимуть дешевші варіанти, а не скорочуватимуть рейси.

"Ми думаємо, що люди продовжуватимуть часто літати. Але я думаю, що люди стануть більш чутливими до цін", - підкреслив О’Лірі.

Оскільки авіаквитки стали дешевшими за останні десятиліття, кількість рейсів зросла, і все більше людей їдуть у короткі відпустки на додаток до щорічної відпустки.

Авіакомпанії, такі як Ryanair, Easyjet, Vueling і Wizz Air, конкурували, між собою, пропонуючи недорогі послуги з авіаперевезення.

Зараз на комерційні рейси припадає близько 2,4% світових викидів CO2, і цей сектор стикається з тиском, щоб зменшити свій вплив на клімат, включаючи заклики до людей переходити на залізничний та автомобільний транспорт.

Однак О'Лірі вважає, що автомобільний транспорт і судноплавство є більшими джерелами CO2 в цілому, і сказав, що акцент на скороченні викидів від авіаперельотів був "недоречним".

Він сказав, що Ryanair інвестує в більш економічні літаки, але подальше скорочення використання викопного палива стане результатом переходу від бензинових і дизельних до електричних транспортних засобів.

Зазначимо, страйки та нестача персоналу змушують європейські авіакомпанії скасовувати тисячі рейсів та викликають багатогодинні черги у великих аеропортах.