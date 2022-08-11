В Ryanair заявили, что эра авиабилетов за 10 евро закончилась

Бюджетная авиакомпания Ryanair больше не будет предлагать рейсы по самым низким ценам из-за резкого роста стоимости топлива. В компании заявили, что эра билетов за 10 евро закончилась.

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Об этом сообщил исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири, пишет BBC.

По его словам, средняя цена на билеты Ryanair вырастет с 40 до 50 евро. Повышение тарифов будет постепенным.

"Несомненно, что на нижнем уровне рынка наши действительно дешевые рекламные тарифы — тарифы за один евро, тарифы за 0,99 евро, даже тарифы за 9,99 евро — я думаю, вы не увидите таких тарифов в течение следующих нескольких лет", – сказал О'Лири.

Но он считает, что люди будут продолжать летать самолетами, несмотря на рост стоимости жизни, а клиенты будут искать более дешевые варианты, а не сокращать рейсы.

"Мы думаем, что люди будут продолжать часто летать. Но я думаю, что люди станут более чувствительны к ценам", - подчеркнул О'Лири.

Поскольку авиабилеты стали дешевле в последнее десятилетие, количество рейсов выросло, и все больше людей едут в короткие отпуска в дополнение к ежегодному отпуску.

Авиакомпании, такие как Ryanair, Easyjet, Vueling и Wizz Air, конкурировали между собой, предлагая недорогие услуги авиаперелетов.

Сейчас на коммерческие рейсы приходится около 2,4% мировых выбросов CO2, и этот сектор сталкивается с давлением, чтобы снизить свое влияние на климат, включая призывы к людям переходить на железнодорожный и автомобильный транспорт.

Однако О'Лири считает, что автомобильный транспорт и судоходство являются большими источниками CO2 в целом и сказал, что акцент на сокращении выбросов от авиаперелетов был "неуместным".

Он сказал, что Ryanair инвестирует в более экономичные самолеты, но дальнейшее сокращение использования ископаемого топлива станет результатом перехода от бензиновых и дизельных к электрическим транспортным средствам.

Отметим, забастовки и нехватка персонала вынуждают европейские авиакомпании отменять тысячи рейсов и вызывают многочасовые очереди в больших аэропортах.