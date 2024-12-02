Четыре поезда изменят маршрут из-за ремонтных работ на участке Коломыя — Черновцы

С 17 по 20 декабря на участке Коломыя-Черновцы железнодорожники будут выполнять ремонтные работы, которые временно повлияют на маршруты некоторых пассажирских и пригородных поездов.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Основные изменения в движении

В период с 16 по 19 декабря поезда №7/8 Киев — Черновцы, №136/135 Одесса — Черновцы, №145/146 Харьков — Черновцы и №115/116 Запорожье — Черновцы будут прибывать только в Ивано-Франковск. В обратном направлении эти поезда отправятся из Ивано -Франковска с 17 по 20 декабря.

Отменены пригородные рейсы : В течение указанных дат не будут курсировать следующие поезда:

№6470/6469 Черновцы — Коломыя — Черновцы;

№6472/6471 Черновцы — Коломыя — Черновцы;

№6473/6474 Черновцы — Вадул-Сирет — Черновцы.

В "Укрзализныце" добавляют, что в скором времени из Черновцов появятся новые рейсы.

Черновцы – Варшава: скоро стартует ежедневный международный маршрут № 866/865 – 766/765 Черновцы – Рава-Русская – Варшава с пересадкой в Рави-Русской. Продажа билетов будет открыта в ближайшее время;

Черновцы – Харьков: уже открыта продажа билетов на новый поезд № 146/145 Черновцы – Харьков, что свяжет Буковину с Полтавщиной и Слобожанщиной.

Добавим, "Укрзализныця" анонсировала новые сообщения и удлиненные рейсы. Уже с 15 декабря добавятся пять новых поездов к горам и три рейса в Харьков, а для 38 рейсов будет уменьшено время в пути.