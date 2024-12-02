Чотири поїзди змінять маршрут через ремонтні роботи на ділянці Коломия — Чернівці

З 17 по 20 грудня на ділянці Коломия — Чернівці залізничники виконуватимуть ремонтні роботи, які тимчасово вплинуть на маршрути деяких пасажирських і приміських поїздів.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Основні зміни в русі

У період з 16 по 19 грудня поїзди №7/8 Київ — Чернівці, №136/135 Одеса — Чернівці, №145/146 Харків — Чернівці та №115/116 Запоріжжя — Чернівці прибуватимуть лише до Івано-Франківська. У зворотному напрямку ці поїзди вирушатимуть із Івано-Франківська з 17 по 20 грудня.

Скасовані приміські рейси: Протягом зазначених дат не курсуватимуть такі потяги:

№6470/6469 Чернівці — Коломия — Чернівці;

№6472/6471 Чернівці — Коломия — Чернівці;

№6473/6474 Чернівці — Вадул-Сірет — Чернівці.

В "Укрзалізниці"додають, що незабаром з Чернівців з'являться нові рейси.

Чернівці – Варшава: незабаром стартує щоденний міжнародний маршрут № 866/865 – 766/765 Чернівці – Рава-Руська – Варшава з пересадкою у Раві-Руській. Продаж квитків буде відкрито найближчим часом;

Чернівці – Харків: уже відкрито продаж квитків на новий поїзд № 146/145 Чернівці – Харків, що зв’яже Буковину з Полтавщиною та Слобожанщиною.

Додамо, “Укрзалізниця” анонсувала нові сполучення та подовжені рейси. Вже з 15 грудня додасться п'ять нових потягів до гір та три рейси до Харкова, а для 38 рейсів буде зменшено час у дорозі.