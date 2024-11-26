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"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на низку нових поїздів у 2025 році

Де можна купити квитки на поїзди на 2025 рік
Квитки на частину поїздів можна купити вже сьогодні. Фото: Пресслужба УЗ.

Сьогодні, 26 листопада, розпочався продаж квитків на більшість нових поїздів, розроблених залізничниками для 2025 року. Про це інформує пресслужба “Укрзалізниці” (УЗ).

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З 27 листопада пасажири зможуть придбати квитки на потяги, які курсуватимуть із 16 грудня:

Зазначається, що з 15 грудня відкриється продаж квитків на більшість поїздів внутрішнього сполучення, зокрема на новий поїзд №83/84, що курсуватиме між Києвом та Солотвино.

·         №145/146 Харків – Чернівці;

·         №33/34 Кривий Ріг – Ясіня;

·         №125/126 – 129/130 Кременчук, Полтава – Ужгород;

·         №61/62 Дніпро – Рахів.

Продаж квитків на поїзди №9/10 КиївБудапешт, а також на додаткове сполучення ВаршаваРава-РуськаЛьвівЧернівці стане доступний пізніше.

Квитки можна придбати у застосунку "Укрзалізниці", на сайті та у касах вокзалів.

Що відомо про "Укрзалізницю"

"Укрзалізниця" — найбільше стратегічне підприємство України, яке налічує близько 187 тисяч працівників і є основною логістичною мережею для перевезення вантажів і пасажирів як в межах країни, так і на міжнародних маршрутах.

У воєнний час компанія забезпечує пасажирські перевезення, а також виконання критично важливих вантажних перевезень і інших завдань, пов’язаних із новими викликами під час воєнного стану.

Нагадаємо, що “Укрзалізниця” анонсувала нові сполучення та подовжені рейси у внутрішньому сполученні. Так, вже з 15 грудня додасться п'ять нових потягів до гір та три рейси до Харкова, а для 38 рейсів буде зменшено час у дорозі.

Також  "Укрзалізниця" активно працює над оновленням пасажирського рухомого складу. У новій партії будуть представлені купейні вагони, вагони СВ, чотири спеціалізовані вагони для осіб з інвалідністю, а також плацкартні вагони.

Автор:
Ольга Опенько