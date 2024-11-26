"Укрзализныця" открывает продажу билетов на ряд новых поездов на 2025 год

Сегодня, 26 ноября, началась продажа билетов на большинство новых поездов, разработанных железнодорожниками для 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци” (УЗ).

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С 27 ноября пассажиры смогут прибывать билеты на поезда, которые будут курсировать с 16 декабря:

· №145/146 Харьков – Черновцы;

· №33/34 Кривой Рог – Ясиня;

· №125/126 – 129/130 Кременчуг, Полтава – Ужгород;

· №61/62 Днепр – Рахов.

Отмечается, что с 15 декабря откроется продажа билетов на большинство поездов внутреннего сообщения, в том числе новый поезд №83/84, который будет курсировать между Киевом и Солотвино.

Продажа билетов на поезда №9/10 Киев – Будапешт , а также на дополнительное сообщение Варшава – Рава – Русская – Львов – Черновцы состоянии доступный позже .

Билеты можно приобрести в приложении "Укрзализныци", на сайте и в кассах вокзалов.

Что известно об "Укрзализныце"

"Укрзализныця" — крупнейшее стратегическое предприятие Украины, насчитывающее около 187 тысяч работников и являющееся основной логистической сетью для перевозки грузов и пассажиров как в пределах страны, так и на международных маршрутах.

В военное время компания обеспечивает пассажирские перевозки, а также выполнение критически важных грузовых перевозок и других задач, связанных с новыми вызовами во время военного положения.

Напомним, что "Укрзализныця" анонсировала новые сообщения и удлиненные рейсы во внутреннем сообщении. Так, уже с 15 декабря добавятся пять новых поездов к горам и три рейса в Харьков, а для 38 рейсов будет уменьшено время в пути.

Также "Укрзализныця" активно работает над обновлением пассажирского подвижного состава. В новой партии будут представлены купейные вагоны, вагоны СВ, четыре специализированных вагона для лиц с инвалидностью, а также плацкартные вагоны.