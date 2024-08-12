Движение некоторых поездов из и в Польшу ограничено до конца сентября: в чем причина

"Укрзализныця" сообщает о продлении ограничения маршрута некоторых поездов Хелмского направления до станции Дорохуск еще на один месяц — до 30 сентября. Это решение связано с необходимостью дополнительного времени для ремонта инфраструктуры польскими коллегами.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Важно отметить, что ограничения не касаются поездов №67/68 Киев-Варшава, №19/20 Киев-Хелм, №119 Днепр-Хелм и №24 Хелм-Киев. Эти поезда, а также пересадочные поезда в/из Варшавы, будут курсировать по обычному расписанию.

Какие поезда претерпевают изменения

Временно ограниченные до польской пограничной станции Дорохуск вместо Хелма будут следующие поезда:

№23 Киев — Хелм

№93/94 Харьков — Хелм — Харьков

№120 Хелм — Днепр

Расстояние между этими станциями составляет всего 25 км. Пассажиры, которые будут путешествовать по этим поездам, будут проходить погранично-таможенный контроль традиционным образом — в поезде Укрзализныци.

На станции Дорохуск будет организована пересадка на польские поезда в/из Варшавы. Двухгрупповой поезд №93/23 Харьков/Киев-Дорохуск будет прибывать на станцию Дорохуск в 06:45, после чего до 07:55 в поезде будет проходить погранично-таможенный контроль. Пересадочный поезд в Варшаву TLK 21112 отправляется из Дорохуска в 08:03.

Для обратного направления двухгрупповой поезд №120/94 Дорохуск-Днепр/Харьков будет доступен для посадки на станции Дорохуск до 11:00, после чего на поезде начнется проведение контрольных операций. Пересадочный поезд из Варшавы IC 12100 прибудет в Дорохуск в 09:59.

Укрзализныця отмечает, что пересадка на станции Дорохуск – это вынужденный временный шаг. Станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть ее другим видом транспорта. Эта опция сохранится на станции Хелм, по которой будет проезжать пересадочный польский поезд.

Напомним, ремонтные работы на польской станции "Хелм", по которым АО "Укрзализныця" изменило маршрут трех международных поездов, начались 23 июня.

В "Укрзализныце" объяснили, на какие поезда нужно обязательно распечатывать билеты

В "Укрзализныце" объяснили, что для путешествий по внутренним рейсам билеты можно иметь в электронном виде, однако для рейсов в Австрию и Венгрию обязательно нужно иметь печатную версию.

"Мы уже привыкли иметь необходимые документы у себя в смартфоне. Электронные железнодорожные билеты — тем более. Их не нужно ни распечатывать, ни обменивать в кассе для путешествий по внутренним рейсам. Но международные рейсы в Австрию и Венгрию — исключение", — подчеркнули в компании.

Как объясняют в "Укрзализныце", международное железнодорожное движение в эти страны осуществляется в партнерстве с венгерскими и австрийскими железнодорожниками. У них свои правила: билет должен быть распечатан.

Кроме того, "Укрзализныця" расширяет практику верификации пассажиров на популярные международные рейсы через "Дія.Підпис". С 1 августа 2024 года купить билеты можно будет только после подтверждения личности через приложение "Действие" или на новом сайте перевозчика.