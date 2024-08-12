Низка поїздів до Польщі продовжать ходити "обрізаними" до кінця вересня: в чому причина

“Укрзалізниця” повідомляє про продовження обмеження маршруту деяких поїздів Хелмського напрямку до станції Дорохуськ ще на один місяць - до 30 вересня. Це рішення пов'язане з необхідністю додаткового часу для ремонту інфраструктури польськими колегами.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Важливо зазначити, що обмеження не стосуються поїздів №67/68 Київ-Варшава, №19/20 Київ-Хелм, №119 Дніпро-Хелм та №24 Хелм-Київ. Ці поїзди, а також пересадкові поїзди до/з Варшави, курсуватимуть за звичайним розкладом.

Які поїзди зазнають змін

Тимчасово обмежені до польської прикордонної станції Дорохуськ замість Хелму будуть такі поїзди:

№23 Київ — Хелм

№93/94 Харків — Хелм — Харків

№120 Хелм — Дніпро

Відстань між цими станціями складає всього 25 км. Пасажири, які подорожуватимуть цими поїздами, проходитимуть прикордонно-митний контроль традиційним чином - у поїзді Укрзалізниці.

На станції Дорохуськ буде організовано пересадку на польські поїзди до/з Варшави. Двогрупний поїзд №93/23 Харків/Київ-Дорохуськ прибуватиме на станцію Дорохуськ о 06:45, після чого до 07:55 у поїзді проходитиме прикордонно-митний контроль. Пересадковий поїзд до Варшави TLK 21112 вирушатиме з Дорохуська о 08:03.

Для зворотного напрямку двогрупний поїзд №120/94 Дорохуськ-Дніпро/Харків буде доступним для посадки на станції Дорохуськ до 11:00, після чого у поїзді розпочнеться проведення контрольних операцій. Пересадковий поїзд з Варшави IC 12100 прибуватиме в Дорохуськ о 09:59.

Укрзалізниця наголошує, що пересадка на станції Дорохуськ - це вимушений тимчасовий крок. Станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути її іншим видом транспорту. Ця опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадковий польський поїзд.

Нагадаємо, ремонтні роботи на польській станції "Хелм", через які АТ "Укрзалізниця" змінила маршрут трьох міжнародних поїздів, розпочалися 23 червня. Обмеження мало діяти до кінця серпня.

В "Укрзалізниці" пояснили, на які поїзди потрібно обов’язково роздруковувати квитки

В “Укрзалізниці” пояснили, що для подорожей внутрішніми рейсами квитки можна мати в електронному вигляді, проте для рейсів до Австрії та Угорщини обов'язково треба мати друковану версію.

"Ми вже звикли мати необхідні документи у себе в смартфоні. Електронні залізничні квитки – тим більше. Їх не потрібно ні роздруковувати, ні обмінювати в касі для подорожей внутрішніми рейсами. Але міжнародні рейси до Австрії та Угорщини — виняток", - наголосили у компанії.

Як пояснюють в "Укрзалізниці", міжнародний залізничний рух до цих країн здійснюється у партнерстві з угорськими та австрійськими залізничниками. У них свої правила: квиток має бути роздрукований.

Окрім цього, "Укрзалізниця" розширює практику верифікації пасажирів на популярні міжнародні рейси через "Дія.Підпис". З 1 серпня 2024 року купити квитки можна буде тільки після підтвердження особистості через додаток "Дія" або на новому сайті перевізника.