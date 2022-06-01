Германия на все лето вводит месячные проездные на общественный транспорт стоимостью 9 евро

В Германии с 1 июня и до 31 августа вступает в силу билет за 9 евро в месяц на общественный транспорт. Правительство запустило новый тестовый билет, который поможет гражданам сэкономить деньги на дороге до работы или учебы, пишет BBC.

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С месячным билетом стоимостью 9 евро можно совершать любое число поездок на различных видах общественного транспорта, таких как автобусы, U-Bahn (Берлинский метрополитен с городской электричкой), S-Bahn (сеть пригородных электричек), трамваи и региональные поезда. В поездах дальнего следования ICE, IC и EC проездной не действует.

В частности, дешевые билеты нацелены на то, чтобы заставить людей покинуть свои машины.

Стоит отметить, что налог на топливо был снижен примерно на 30 центов за литр бензина, поэтому цены упали ниже 2 евро. Налог был снижен до минимума ЕС на следующие три месяца, поэтому цены на дизельное топливо также снижаются примерно на 14 центов за литр.

По словам министра транспорта Германии Фолькера Виссинга, уже удалось продать семь миллионов билетов. Также он охарактеризовал билеты 9 евро в месяц как прекрасную возможность.

Однако железнодорожная компания "Deutsche Bahn" уже борется с переполненностью, задержками и отменами, а перспектива миллионов дополнительных пассажиров вызвала критику плана. Менее 70% поездов дальнего следования в апреле были вовремя, но железнодорожная сеть загружена только на 80%.

Напомним, Польша, Швейцария, Германия, Болгария и Чехия с 1 июня отменяют право на бесплатный проезд для граждан Украины при предъявлении ими соответствующего документа. Однако полностью оплачивать проезд будет не обязательно: для украинцев в этих государствах будет действовать льготный проезд.