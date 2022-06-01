Німеччина на все літо запроваджує місячні проїзні на громадський транспорт вартістю 9 євро

У Німеччині з 1 червня до 31 серпня набуває чинності квиток за 9 євро на місяць на громадський транспорт. Уряд запустив новий тестовий квиток, який допоможе громадянам заощадити гроші на дорозі до роботи чи навчання, пише ВВС.

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З місячним квитком вартістю 9 євро можна здійснювати будь-яку кількість поїздок на різних видах громадського транспорту, таких як автобуси, U-Bahn (Берлінський метрополітен з міською електричкою), S-Bahn (мережа приміських електричок), трамваї та регіональні поїзди. У поїздах далекого прямування ICE, IC та EC проїзний не діє.

Зокрема дешеві квитки націлені на те, щоб змусити людей залишити свої машини.

Варто зазначити, що податок на пальне був знижений приблизно на 30 центів за літр бензину, тому ціни впали нижче за 2 євро. Податок був знижений до мінімуму ЄС на наступні три місяці, тому ціни на дизельне паливо також знижуються приблизно на 14 центів за літр.

За словами міністра транспорту Німеччини Фолькера Віссінга, вже вдалося продати сім мільйонів квитків. Також він охарактеризував квитки 9 євро на місяць як чудову нагоду.

Проте залізнична компанія "Deutsche Bahn" вже бореться з переповненістю, затримками та скасуваннями, а перспектива мільйонів додаткових пасажирів викликала критику плану. Менше 70% поїздів далекого прямування у квітні прибули вчасно, але залізнична мережа завантажена лише на 80%.

Нагадаємо, Польща, Швейцарія, Німеччина, Болгарія та Чехія з 1 червня скасовують право на безоплатний проїзд для громадян України при пред'явленні ними відповідного документа. Проте повністю оплачувати проїзд не обов'язково: для українців у цих державах діятиме пільговий проїзд.