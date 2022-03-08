Из Измаила – в Тульчу: Дунайское пароходство открывает бесплатные перевозки в Румынию

9 марта Украинское Дунайское пароходство (УДП) начнет выполнять бесплатные перевозки пассажиров по маршруту Измаил (Украина) – Тульча (Румыния).

Как сообщает пресс-служба УДП, для регистрации необходимо пройти опросник по ссылке.

“Женщин, детей, мужчин старше 60 лет, желающих попасть в Румынию, приглашаем", – говорится в сообщении.

В пароходстве уточнили, что рейсы будут отправляться от причала морвокзала в Измаиле.

Расписание рейсов:

– посадка (Измаил) – 08:00, прибытие (Тульча) – 10:30;

– посадка (Измаил) – 14:00, прибытие (Тульча) – 15:30.

Ранее сообщалось, что руководство городов Килия (Украина) и Килия-Веке (Румыния) планируют создать упрощенный пункт пропуска.

Напомним, в середине апреля прошлого года исполком Измаильского городского совета подписал грантовый контракт по проекту "CBConnect-Trans — развитие интермодального трансграничного сообщения по маршруту "Исакча — Орловка — Измаил — Тульча".