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Транспорт
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Из Измаила – в Тульчу: Дунайское пароходство открывает бесплатные перевозки в Румынию

Из Измаила – в Тульчу: Дунайское пароходство открывает бесплатные перевозки в Румынию
Фото: Facebook/Украинское Дунайское пароходство

9 марта Украинское Дунайское пароходство (УДП) начнет выполнять бесплатные перевозки пассажиров по маршруту Измаил (Украина) – Тульча (Румыния).

Как сообщает пресс-служба УДП, для регистрации необходимо пройти опросник по ссылке

“Женщин, детей, мужчин старше 60 лет, желающих попасть в Румынию, приглашаем", говорится в сообщении.

В пароходстве уточнили, что рейсы будут отправляться от причала морвокзала в Измаиле.

Расписание рейсов:

посадка (Измаил) 08:00, прибытие (Тульча) 10:30;

посадка (Измаил) 14:00, прибытие (Тульча) 15:30.

Ранее сообщалось, что руководство городов Килия (Украина) и Килия-Веке (Румыния) планируют создать упрощенный пункт пропуска. 

Напомним, в середине апреля прошлого года исполком Измаильского городского совета подписал грантовый контракт по проекту "CBConnect-Trans — развитие интермодального трансграничного сообщения по маршруту "Исакча — Орловка — Измаил — Тульча".

Автор:
Дмитрий Нарожный