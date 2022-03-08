Ізмаїл – Тульча: Дунайське пароплавство відкриває безкоштовні перевезення до Румунії

9 березня Українське Дунайське пароплавство (УДП) почне виконувати безкоштовні перевезення пасажирів за маршрутом Ізмаїл (Україна) – Тульча (Румунія).

Як повідомляє прес-служба УДП, для реєстрації необхідно пройти опитувальник за посиланням.

“Жінок, дітей, чоловіків старше 60 років, які бажають потрапити до Румунії, запрошуємо”, – йдеться у повідомленні.

У пароплавстві уточнили, що рейси відправлятимуться від причалу морвокзалу в Ізмаїлі.

Розклад рейсів:

– посадка (Ізмаїл) – 08:00, прибуття (Тульча) – 10:30;

– посадка (Ізмаїл) – 14:00, прибуття (Тульча) – 15:30.

Раніше повідомлялося, що керівництво міст Кілія (Україна) та Кілія-Веке (Румунія) планують створити спрощений пункт пропуску.

Нагадаємо, у середині квітня минулого року виконком Ізмаїльської міської ради підписав грантовий контракт за проєктом "CBConnect-Trans — розвиток інтермодального транскордонного сполучення за маршрутом "Ісакча - Орлівка - Ізмаїл - Тульча".