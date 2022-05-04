Из-за ракетных ударов по Днепру задерживаются поезда: список

"Укрзализныця" сообщает об огромном количестве поездов, опаздывающих из-за повреждений железной дороги ракетными ударами в Днепре.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отставание графика у некоторых поездов составляет уже более 11 часов. А поезд Киев – Чоп опаздывает уже почти на 12 часов.

С опозданием двигаются следующие поезда:

№59 Киев — Чоп (+11:44 часа);

№149 Полтава - Черновцы (+11:11 час);

№37 Ужгород - Одесса (+11:09 час);

№135 Черновцы — Одесса (+9:53 часа);

№38 Одесса — Ужгород (+9:27 час);

№45 Ужгород - Лозовая (+7:56 час);

№2 Харьков — Ивано-Франковск (+7:42 часа);

№42 Львов — Днепр (+6:48 час);

№85 Запорожье - Львов (+5:03 час);

№5 Ивано-Франковск — Запорожье (+4:33 часа);

№86 Львов — Запорожье (+3:25 час);

№14 Солотвино — Киев (+2:17 час); №56 Рахов - Киев (+2:02 ч);

№13 Киев — Солотвино (+1:32 часа);

№749 Киев - Ивано-Франковск (+1:22 ч);

№95 Киев - Рахов (+1:16 ч);

№715 Киев - Перемышль (+40 мин);

№706 Киев - Перемышль (+8 ч);

№753 Харьков - Львов (+19 мин);

№744 Львов — Дарница (+10:35 час).

Отметим, 4 мая российские войска обстреляли центр Днепра, в результате чего была повреждена железнодорожная инфраструктура.

Отметим, враг пытается разрушить логистику Украины, потому что не может победить на поле боя.

"Россия продолжает обстрелы железнодорожной инфраструктуры. Уже подтверждена информация об ударе по Днепру в центральной части города. Россияне пытаются разрушить нашу логистику, потому что не могут победить на поле боя", - отметил глава Офиса президента Андрей Ермак.