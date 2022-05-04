Через ракетні удари по Дніпру затримуються потяги: список

"Укрзалізниця" повідомляє про величезну кількість поїздів, що спізнюються через пошкодження залізниці ракетними ударами у Дніпрі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Відставання графіка у деяких поїздів складає вже понад 11 годин. А поїзд Київ – Чоп спізнюється вже майже на 12 годину.

Із запізненням рухаються такі поїзди:

№59 Київ - Чоп (+11:44 години);

№149 Полтава – Чернівці (+11:11 год);

№37 Ужгород - Одеса (+11:09 год);

№135 Чернівці - Одеса (+9:53 години);

№38 Одеса - Ужгород (+9:27 год);

№45 Ужгород - Лозова (+7:56 год);

№2 Харків - Івано-Франківськ (+7:42 години);

№42 Львів - Дніпро (+6:48 год);

№85 Запоріжжя - Львів (+5:03 год);

№5 Івано-Франківськ - Запоріжжя (+4:33 години);

№86 Львів - Запоріжжя (+3:25 год);

№14 Солотвине - Київ (+2:17 год); №56 Рахів – Київ (+2:02 год);

№13 Київ - Солотвине (+1:32 години);

№749 Київ – Івано-Франківськ (+1:22 год);

№95 Київ – Рахів (+1:16 год);

№715 Київ - Перемишль (+40 хв);

№706 Київ - Перемишль (+8 год);

№753 Харків – Львів (+19 хв);

№744 Львів - Дарниця (+10:35 год).

Зазначимо, 4 травня російські війська обстріляли центр Дніпра, внаслідок чого було пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Зазначимо, що ворог намагається зруйнувати логістику України, бо не може перемогти на полі бою.

"Росія продовжує обстріл залізничної інфраструктури. Вже підтверджено інформацію про удар по Дніпру в центральній частині міста. Росіяни намагаються зруйнувати нашу логістику, тому що не можуть перемогти на полі бою", - зазначив голова Офісу президента Андрій Єрмак.