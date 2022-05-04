Армия РФ пытается разрушить логистику Украины, потому что не может победить на поле боя, - Ермак

Армия Российской Федерации пытается разрушить логистику Украины, потому что не может победить на поле боя.

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Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя обстрелы железнодорожной инфраструктуры 3 и 4 мая.

"Россия продолжает обстрелы железнодорожной инфраструктуры. Уже подтверждена информация об ударе по Днепру в центральной части города. Россияне пытаются разрушить нашу логистику, потому что не могут победить на поле боя", - отметил глава ОП.

По его словам, оккупанты хотят остановить страну, но им не удается это сделать благодаря храбрости ВСУ, железнодорожников и всех украинцев.

"Также Россия продолжает воевать с мирными людьми. Удары наносятся по центральным частям городов - вчера еще раз пострадал парк Горького в Харькове. Нам нужно больше оружия, больше санкций, больше поддержки. Союзники должны понимать, что каждый час сомнений стоит нам слишком дорого в войне за ценности и свободу", - подытожил он.

Напомним, в среду, 4 мая, жители Николаева и Одессы слышали взрывы. Также взрывы прогремели в Днепре, Запорожье и Черкассах. Удар по городу подтвердил мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, взрыв произошел в центре города.