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Російська армія намагається зруйнувати логістику України, бо не може перемогти на полі бою, - Єрмак
Армія Російської Федерації намагається зруйнувати логістику України, бо не спроможна перемогти на полі бою.
Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи обстріли залізничної інфраструктури 3 та 4 травня.
"Росія продовжує обстріли залізничної інфраструктури. Вже підтверджена інформація про удар по Дніпру в центральній частині міста. Росіяни намагаються зруйнувати нашу логістику, бо не можуть перемогти на полі бою", - наголосив голова ОП.
За його словами, окупанти хочуть зупинити країну, але їм це не вдається завдяки хоробрості ВСУ, залізничників, дорожників та всіх українців.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Також Росія продовжує воювати з мирними людьми. Удари наносяться по центральних частинах міст - вчора вкотре постраждав парк Горького у Харкові. Нам потрібно більше зброї, більше санкцій, більше підтримки. Союзники повинні розуміти, що кожна година сумнівів коштує нам надто дорого у війні за цінності та свободу", - підсумував він.
Нагадаємо, в середу, 4 травня, мешканці Миколаєва та Одеси чули вибухи. Також вибухи пролунали у Дніпрі, Запоріжжі і Черкасах. Удар по місту підтвердив мер Дніпра Борис Філатов. За його словами, вибух був у центрі міста.