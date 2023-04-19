Из-за забастовок в Европе отменяются авиарейсы

Несмотря на все усилия авиакомпаний, забастовки по всей Европе привели к резкому росту количества отмен и задержек рейсов и снижению количества бронирований, свидетельствуют данные туристических фирм.

Об этом пишет Reuters.

Согласно данным компании AirHelp, занимающейся урегулированием авиационных претензий, количество отмененных и задержанных рейсов более чем на три часа в Европе возросло по сравнению с 2022 и 2019 годами на пасхальные выходные с 5 по 11 апреля, особенно во Франции и Великобритании.

Во Франции, где в течение последних недель бастовали авиадиспетчеры, 62% рейсов состоялись в срок по сравнению с 75% в 2022 году и 76% в 2019 году до того, как пандемия остановила международное авиасообщение.

В этом году на Пасху было отменено около 33 300 рейсов по сравнению с 7 800 в прошлом году, а 9 000 рейсов было задержано более чем на три часа по сравнению с 6 800 в прошлом году.

К середине марта количество пересадок и запланированных остановок через аэропорт имени Шарля де Голля в Париже сократилось примерно на 75% по сравнению с уровнем 2019 года.

Оператор парижских аэропортов Aeroports de Paris подсчитал, что с января по март из-за забастовок он потерял около 470 000 пассажиров.

Между тем в Великобритании пограничные забастовки также повлекли за собой перебои в работе аэропортов по всей стране, причем наибольшие задержки наблюдались в аэропортах Лондона.

Около 73% рейсов были выполнены вовремя по сравнению с 76% в 2022 году и 81% в 2019 году. Было упразднено 33 700 рейсов по сравнению с 26 600 в прошлом году, а 10 800 рейсов, что составляет 1% от общего количества рейсов, были задержаны более чем на три часа по сравнению с 9 500 в прошлом году.

Длительные перебои, вызванные трудовым конфликтом, могут привести к росту расходов авиакомпаний. Пасхальные праздники этого года рассматривались как главная проверка способности отрасли справиться с наплывом путешественников после увеличения количества персонала. Но есть беспокойство, что продолжение стачек может привести к снижению туристического потока, который этим летом должен был восстановиться до допандемического уровня.

Забастовки, похоже, продолжатся, отмечает Reuters. Эмманюэль Макрон подписал непопулярный законопроект о повышении государственного пенсионного возраста, разозлив профсоюзы, призывавшие к продолжению протестов, начавшихся в январе.

Евроконтроль ранее предупреждал, что задержки могут продолжиться и летом в северном полушарии, особенно если забастовки будут продолжаться и дальше.

Напомним, в начале апреля 2023 года Евроконтроль заявил, что полеты над Украиной будут ограничены до конца 2029 года. Главная причина, влияющая на развитие авиасообщения, – российское вторжение в Украину. Кроме того, негативно влияют ограничения внутренних рейсов по экологическим соображениям, нехватка персонала в аэропортах и связанные с этим забастовки.