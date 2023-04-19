Через страйки в Європі скасуються авіарейси

Незважаючи на всі зусилля авіакомпаній, страйки по всій Європі призвели до різкого зростання кількості скасувань та затримок рейсів і зниження кількості бронювань, свідчать дані туристичних фірм.

Про це пише Reuters.

Згідно з даними компанії AirHelp, що займається врегулюванням авіаційних претензій, кількість скасованих і затриманих рейсів на понад три години в Європі зросла у порівнянні з 2022 і 2019 роками на великодні вихідні з 5 по 11 квітня, особливо у Франції та Великій Британії.

У Франції, де протягом останніх тижнів страйкували авіадиспетчери, 62% рейсів відбулися вчасно порівняно з 75% у 2022 році та 76% у 2019 році до того, як пандемія зупинила міжнародне авіасполучення.

Цього року на Великдень було скасовано близько 33 300 рейсів у порівнянні з 7 800 минулого року, а 9 000 рейсів було затримано більш ніж на три години в порівнянні з 6 800 минулого року.

До середини березня кількість пересадок і запланованих зупинок через аеропорт імені Шарля де Голля в Парижі скоротилася приблизно на 75% порівняно з рівнем 2019 року.

Оператор паризьких аеропортів Aeroports de Paris підрахував, що з січня по березень через страйки він втратив близько 470 000 пасажирів.

Тим часом у Великій Британії прикордонні страйки також спричинили перебої в роботі аеропортів по всій країні, причому найбільші затримки спостерігалися в аеропортах Лондона.

Близько 73% рейсів були виконані вчасно, порівняно з 76% у 2022 році та 81% у 2019 році. Було скасовано 33 700 рейсів у порівнянні з 26 600 в минулому році, а 10 800 рейсів, що становить 1% від загальної кількості рейсів, були затримані більш ніж на три години в порівнянні з 9 500 в минулому році.

Тривалі перебої, спричинені трудовим конфліктом, можуть призвести до зростання витрат авіакомпаній. Цьогорічні Великодні свята розглядалися як головна перевірка здатності галузі впоратися з напливом мандрівників після збільшення кількості персоналу. Але є занепокоєння, що продовження страйків може призвести до зниження туристичного потоку, який цього літа повинен був відновитися до допандемічного рівня.

Страйки, схоже, продовжаться, зазначає Reuters. Емманюель Макрон підписав непопулярний законопроект про підвищення державного пенсійного віку, розлютивши профспілки, які закликали до продовження протестів, що почалися в січні.

Євроконтроль раніше попереджав, що затримки можуть продовжитися і влітку в північній півкулі, особливо якщо страйки триватимуть і надалі.

Нагадаємо, на початку квітня 2023 року Євроконтроль заявив, що польоти над Україною будуть обмежені до кінця 2029 року. Головна причина, яка впливає на розвиток авіасполучення, - російське вторгнення в Україну. Крім того, негативно впливають обмеження внутрішніх рейсів з екологічних міркувань, нестача персоналу в аеропортах і пов’язані з цим страйки.