Как топливо стало оружием мести: история ОККО

Полномасштабное вторжение россии в Украину стало для всех украинцев огромным эмоциональным шоком, страшной новой реальностью. Но даже в этих условиях бизнесы были обязаны продолжать работать.

Так первый вызов, который пришлось преодолевать сети АЗК ОККО, - это создание совершенно новой логистической системы обеспечения страны топливом. Это задача, которая с первого взгляда казалась невозможной, мощно мобилизовала команду. В компании понимали, что для эффективной обороны, для того чтобы не остановилась экономика, инфраструктура, службы жизнеобеспечения, нужны нефтепродукты. Уже сейчас.

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И здесь целесообразно вспомнить, что до 2022 года почти 80% топлива для своих нужд Украина получала по импорту, преимущественно из Беларуси или России или транзитом через эти страны. Однако после 24 февраля какие-либо бизнес-контакты с этими государствами прекратились. В то же время из-за блокирования русскими Черного моря недоступными для импорта нефтепродуктов стали и все украинские порты. Единственным открытым путем оставалась западная граница страны. К 2022-му из этого направления поступало только 5-10% импортного топлива, сейчас – уже более 90%. И если в мирное время на такое глобальное переформатирование потоков понадобилось бы 2-3 года, то в 2022 году ОККО сделали это за 2-3 месяца.

Именно в эти несколько месяцев в Украине ощущался определенный топливный кризис, на АЗК появились длинные очереди, а операторы были вынуждены ограничивать отпуск нефтепродуктов. Но при этом недостатка в топливе не испытывали Вооруженные Силы, коммунальные службы, медики, спасатели. Это уже стало одной из первых побед над врагом, надеявшимся на нефтяную блокаду Украины. Он атаковал ракетами более 30 украинских нефтебаз, заводы. В частности, под удар попали и два хранилища сети, еще одно временно оказалось под оккупацией. Не говоря уже о том, что обстрелы затронули и несколько сотен украинских заправок, в том числе более 50 объектов сети ОККО.

Так, еще когда рынок ощущал перебои, компания начала на постоянной основе обеспечивать топливом волонтеров, которые доставляли гуманитарные грузы, технику и амуницию для военных, помогали в эвакуации людям из зон боевых действий. Собственно, в это время ОККО и начали тесно сотрудничать с Фондом компетентной помощи армии «Повернись живим» – одной из мощнейших волонтерских организаций Украины. Такое сотрудничество вылилось в понимание, что вместе они способны сделать еще большее для обороны государства, для приближения победы.

Так и появилась в прошлом году первая инициатива ОКО за ОКО. Механика у нее проста: с каждого проданного литра брендового топлива Pulls 95 или Pulls Diesel одну гривну ОККО направляла на разведывательные комплексы. Компания и фонд поставили своей целью аккумулировать в общей сложности 325 миллионов гривен. Этого хватает, чтобы приобрести 25 разведывательных комплексов «ШАРК».

Здесь следует подчеркнуть, что «ШАРК» – это не просто набор беспилотников, это целая высокотехнологичная система, в состав которой входит специально оборудованное авто с пунктом управления, пусковая установка и два беспилотных летательных аппарата. Кроме того, в рамках этой инициативы ВСУ получают дополнительно еще 25 резервных БПЛА, чтобы вовремя можно было заменять аппараты, потерянные или поврежденные при выполнении задач. «ШАРКИ» способны проникать на десятки километров за линию фронта и вести там наблюдения, отслеживать цели, корректировать огонь артиллерии и выполнять еще ряд других задач. По состоянию на середину августа разным подразделениям сил обороны передано уже 19 комплексов. Еще 6 – на подходе.

«Заправка авто – вещь обыденная, но если вы заправляетесь на ОККО, даже она может работать на победу. Для нас это особенно важно – превращать наше топливо Pulls в месть врагу, поэтому мы отдаем одну гривну с каждого заправленного литра. Если учесть, что каждая четвертая заправка автомобиля в Украине происходит на ОККО, то мы убеждены, что очень скоро сможем доказать, какая мы сила вместе с нашим сообществом водителей», – отметил маркетинг-директор ОККО Василий Дмытрив на старте инициативы.

И отзыв со стороны автомобилистов действительно был невероятным. Необходимую сумму собрали гораздо быстрее, чем ожидалось. Уже в апреле 2023-го в компании объявили о новой инициативе – «ОКО ЗА ОКО 2. Вооружим ТРО до зубов». На этот раз цель еще более масштабная – 400 миллионов гривен. Все они пойдут на вооружение сил территориальной обороны. Как результат ОККО и «Повернись живим» закроют насущную потребность в легком пехотном оружии всех воюющих в Украине бригад ТРО, а таких 31. Аккумулирование средств еще продолжается, а уже начались отгрузки оружия – полная партия из 200 крупнокалиберных пулеметов 11 августа была уже передана защитникам. Теперь осталось приобрести и передать еще 300 минометов и 100 гранатометов.

До полномасштабной войны, как отметили в ОККО, у них были совсем другие приоритеты корпоративной социальной ответственности. В частности, много усилий вкладывали в проекты, нацеленные на всех участников дорожного движения – водителей, пешеходов, велосипедистов. Пытались достучаться до поведенческих рецепторов, побуждать ответственно вести себя на дороге. Сейчас приоритеты поменялись. И ключевая социальная ответственность ОККО уже второй год – будущая победа и восстановление страны.