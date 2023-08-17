Як пальне стало зброєю помсти: історія ОККО

Повномасштабне вторгнення росії в Україну стало для всіх українців величезним емоційним шоком, страшною новою реальністю. Але навіть в цих умовах бізнеси мали і продовжували працювати

Так найперший виклик, який довелося долати мережі АЗК ОККО, - це створення цілковито нової логістичної системи забезпечення країни пальним. Це завдання, яке з першого погляду здавалося неможливим, потужно змобілізувало команду. В компанії розуміли, що для ефективної оборони, для того, щоб не зупинилася економіка, інфраструктура, служби життєзабезпечення, потрібні нафтопродукти. Вже і зараз.

У номінації "Дорога життя" рейтингу "Антикрихкість" перемогли компанії - ОККО, Нова пошта, Socar, DSV та ZAMMLER

І тут доцільно згадати, що до 2022 року майже 80% пального для своїх потреб Україна отримувала за імпортом, переважно з Білорусі чи Росії або транзитом через ці країни. Однак після 24 лютого будь-які бізнес-контакти з цими державами припинилися. Водночас через блокування росіянами Чорного моря недоступними для імпорту нафтопродуктів стали й усі українські порти. Єдиним відкритим шляхом залишався західний кордон країни. До 2022-го з цього напрямку надходило лише 5-10% імпортного пального, зараз – уже понад 90%. І якщо в мирний час на таке глобальне переформатування потоків знадобилося б 2-3 роки, то у 2022-му ОККО зробили це за 2-3 місяці.

Саме у ці кілька місяців в Україні відчувалась певна паливна криза, на АЗК з’явилися довгі черги, а оператори змушені були обмежувати відпуск нафтопродуктів. Але при цьому нестачі в пальному не відчували Збройні Сили, комунальні служби, медики, рятувальники. Це уже стало однією з перших перемог над ворогом, який сподівався на нафтову блокаду України. Він атакував ракетами понад 30 українських нафтобаз, заводи. Зокрема, під удар потрапили і два сховища мережі, ще одне тимчасово опинилося під окупацією. Не кажучи вже про те, що обстріли зачепили й кілька сотень українських заправок, у т. ч. понад 50 об’єктів мережі ОККО.

Та ще тоді, коли ринок відчував перебої, компанія почала на постійній основі забезпечувати пальним волонтерів, які доставляли гуманітарні вантажі, техніку й амуніцію для військових, допомагали в евакуації людям із зон бойових дій. Власне, у цей час ОККО й почали тісно співпрацювати з Фондом компетентної допомоги армії «Повернись живим» – однією з найпотужніших волонтерських організацій України. Така співпраця вилилася у розуміння, що разом вони здатні зробити ще більше для оборони держави, для наближення перемоги.

Так і з ‘явилася у минулому році перша ініціатива «ОКО за ОКО». Механіка у неї проста: з кожного проданого літра брендового пального Pulls 95 чи Pulls Diesel одну гривню ОККО спрямовувала на розвідувальні комплекси. Компанія та фонд поставили собі за мету акумулювати загалом 325 мільйонів гривень. Цього вистачає, щоб придбати 25 розвідувальних комплексів «ШАРК».

Тут варто підкреслити, що «ШАРК» – це не просто набір безпілотників, це ціла високотехнологічна система, до складу якої входить спеціально обладнане авто з пунктом управління, пускова установка і два безпілотних літальних апарати. Крім того, в рамках цієї ініціативи ЗСУ отримують додатково ще 25 резервних БПЛА, щоб вчасно можна було замінювати апарати, втрачені чи пошкоджені під час виконання завдань. «ШАРКИ» здатні проникати на десятки кілометрів за лінію фронту й вести там спостереження, відстежувати цілі, корегувати вогонь артилерії й виконувати ще низку інших завдань. Станом на середину серпня різним підрозділам сил оборони передано вже 19 комплексів. Ще 6 – на підході.

«Заправка авто – річ буденна, але якщо ви заправляєтеся на ОККО, навіть вона може працювати на перемогу. Для нас це особливо важливо – перетворювати наше пальне Pulls у помсту ворогу, тому ми віддаємо 1 гривню з кожного заправленого літра. Якщо врахувати, що кожна четверта заправка автомобіля в Україні відбувається на ОККО, то ми переконані, що дуже скоро зможемо довести, яка ми сила разом з нашою спільнотою водіїв», – зазначив маркетинг-директор ОККО Василь Дмитрів на старті ініціативи.

Й відгук з боку автомобілістів справді був неймовірний. Необхідну суму зібрали набагато швидше, ніж очікували. Вже у квітні 2023-го в компанії оголосили про нову ініціативу – «ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів». На цей раз мета ще масштабніша – 400 мільйонів гривень. Усі вони підуть на озброєння сил територіальної оборони. Як результат ОККО та «Повернись живим» закриють нагальну потребу у легкій піхотній зброї усіх бригад ТрО, що воюють в Україні – а таких 31. Акумулювання коштів ще триває, а вже почалися відвантаження зброї - повна партія з 200 крупнокаліберних кулеметів 11 серпня була вже передана захисникам. Тепер залишилося придбати та передати ще 300 мінометів і 100 гранатометів.

До повномасштабної війни, як зазначили в ОККО, вони мали зовсім інші пріоритети корпоративної соціальної відповідальності. Зокрема, багато зусиль вкладали у проєкти, звернуті до усіх учасників дорожнього руху – водіїв, пішоходів, велосипедистів. Намагалися достукатися до їхніх поведінкових рецепторів, спонукати відповідально вести себе на дорозі. Зараз пріоритети змінилися. І ключова соціальна відповідальність ОККО вже другий рік поспіль – майбутня перемога й відновлення країни.