Львов получит 10 новых трамваев "Электрон" отечественного производства (ФОТО)

Львов получит десять трамваев "Электрон" в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что в настоящее время город получил девять трамваев. Последний, десятый, ожидается в феврале этого года.

Трамвай "Электрон": техническая характеристика

"Электрон" – отечественный концерн, производящий трамвай T5L641. Он имеет пятисекционный однопространственный вагон с системой кондиционирования салона и кабины водителя, пониженным уровнем вибрации и шума.

Его технический уровень отвечает современным европейским требованиям к городскому электротранспорту. Широкая дверь и низкий уровень пола вагона позволяют ускорить скорость посадки-высадки пассажиров. Последнее удобно для пассажиров с детьми и маломобильными людьми.

Количество мест для сидения – 56, общая пассажировместимость трамвая – 250 человек.

Поездка с комфортом

Кроме того, пол вагона в зоне двери салона оборудован системой подогрева, исключающей обмерзание и намерзание снега в зимний период. Специальное покрытие окон сохраняет тепло в холодное время года и отражает ультрафиолетовые лучи солнца в жару.

Трамвай оборудован внешними и внутренними видеокамерами панорамного осмотра: пассажирского салона, площадок вблизи пассажирских дверей и зон позади вагона, обеспечивающих более широкую зону обзорности и контроль водителя за дорожной ситуацией, посадкой-высадкой пассажиров.

"После проведения всех подготовительных работ трамвай сможет курсировать на линии – в основном, на маршруте №8, соединяющем Сихов и центральную часть города. На этом маршруте работают 8 аналогичных трамваев, полученных в предыдущие годы", - отмечают в Мининфраструктуры.

Там добавляют, что 10 трамваев городу предоставляется в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины", реализуемого ведомством совместно с Министерством финансов Украины, городскими советами и коммунальными предприятиями.

Обновление подвижного состава ЛКП "Львовэлектротранс" происходит за кредитные средства от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Проект "Городской общественный транспорт Украины" является рамочным кредитом от ЕИБ. В рамках этого проекта город получил €17,4 миллиона кредита на закупку десяти пятисекционных трамваев.

Напомним, Берн передаст для эксплуатации во Львове 11 трехсекционных низкопольных трамваев Vevey Be 4/8. Транспортные средства находятся в хорошем состоянии и могут эксплуатироваться еще 10-12 лет. Ожидается, что первые трамваи будут поставлены в конце лета 2024 года.