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Транспорт
Дата публікації

Львів отримає 10 нових трамваїв "Електрон" вітчизняного виробництва (ФОТО)

Львів отримає 10 нових трамваїв "Електрон"
Фото: facebook.com/Ministry.for.restoration

Львів отримує десять трамваїв "Електрон" у рамках проєкту "Міський громадський транспорт України".

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що наразі місто отримало дев’ять трамваїв. Останній, десятий, очікується у лютому цього року.

Трамвай "Електрон": технічна характеристика 

"Електрон" – вітчизняний концерн, який виробляє трамвай T5L641. Він має п`ятисекційний однопросторовий вагон з системою кондиціонування салону і кабіни водія, пониженим рівнем вібрації та шуму.

Його технічний рівень відповідає сучасним європейським вимогам до міського електротранспорту. Широкі двері і низький рівень підлоги вагона дозволяють прискорити швидкість посадки-висадки пасажирів. Останнє зручно для пасажирів з дітьми та маломобільних людей.

Кількість місць для сидіння – 56, загальна пасажиромісткість трамвая – 250 осіб.

Фото 2 — Львів отримає 10 нових трамваїв "Електрон" вітчизняного виробництва (ФОТО)
Фото 3 — Львів отримає 10 нових трамваїв "Електрон" вітчизняного виробництва (ФОТО)
Фото 4 — Львів отримає 10 нових трамваїв "Електрон" вітчизняного виробництва (ФОТО)
Фото 5 — Львів отримає 10 нових трамваїв "Електрон" вітчизняного виробництва (ФОТО)

Поїздка з комфортом

Крім того, підлога вагона в зоні дверей салону обладнана системою підігріву, що виключає обмерзання та намерзання снігу в зимовий період. Спеціальне покриття вікон зберігає тепло у холодну пору року і відбиває ультрафіолетові промені сонця у спеку.

Трамвай обладнаний зовнішніми та внутрішніми відеокамерами панорамного огляду: пасажирського салону, майданчиків поблизу пасажирських дверей та зон позаду вагона, що забезпечують ширшу зону оглядовості та контроль водія за дорожньою ситуацією, посадкою-висадкою пасажирів.

"Після проведення усіх підготовчих робіт трамвай зможе курсувати на лінії – в основному, на маршруті №8, що сполучає Сихів та центральну частину міста. На цьому маршруті працюють 8 аналогічних трамваїв, отриманих в попередні роки", - зауважують у Мінінфраструктури..

Там додають, що 10 трамваїв місту надається у рамках проєкту "Міський громадський транспорт України", що втілюється відомством спільно з Міністерство фінансів України, міськими радами та комунальними підприємствами. 

Оновлення рухомого складу ЛКП "Львівелектротранс" відбувається за кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Проєкт "Міський громадський транспорт України" є рамковим кредитом від ЄІБ. У рамках цього проєкту місто отримало €17,4 мільйона кредиту на закупівлю десяти п’ятисекційних трамваїв.

Нагадаємо, Берн передасть для експлуатації у Львові 11 трисекційних низькопідлогових трамваїв Vevey Be 4/8. Транспортні засоби знаходяться в хорошому стані та можуть експлуатуватися в Україні ще 10-12 років. Очікується, що перші трамваї поставлять наприкінці літа 2024 року.

Автор:
Світлана Манько