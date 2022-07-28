На Киевщине в местах поврежденных мостовых переходов полностью восстановлено движение

В Киевской области в местах поврежденных мостовых переходов полностью восстановлено движение благодаря временным переправам. Восстановление поврежденных объектов транспортной инфраструктуры началось сразу же после деоккупации региона.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, на трех участках ремонтные работы продолжаются. Речь идет об искусственных постройках на автомобильных дорогах государственного значения в Вышгородском районе:

- мост на автодороге Р-56 Чернигов – Пакуль – контрольно-пропускной пункт "Славутич" – Чернобыль вблизи г. Припять через реку Припять;

- мост на автодороге Р-02 Киев – Иванков – Овруч вблизи с. Полесское через реку Уж;

- мост на автодороге Р-02 Киев – Иванков – Овруч вблизи с. Полесское через реку Грезля.

Кулеба подчеркнул, что восстановление поврежденных объектов транспортной инфраструктуры началось сразу же после деоккупации региона.

Всего в Киевской области из-за боевых действий повреждено 48 искусственных сооружений. По 24 – на автодорогах государственного и местного значений.

"Для безопасного проезда транспорта по участкам дорог, пролегающим через мосты, обустроили временные переправы. Чтобы содержать их в исправном состоянии, специалисты проводят систематические обследования", - отметил Кулеба.

Как сообщалось, в Бородянке Киевской области на трассе М-07 Киев-Ковель-Ягодин обустроен проезд на месте разрушенного моста через реку Сдвиж.