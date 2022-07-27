- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
У Бородянці відновили проїзд через річку Здвіж
У Бородянці Київської області на трасі М-07 Київ-Ковель-Ягодин облаштовано проїзд на місці зруйнованого мосту через річку Здвіж.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
“Наразі на цій ділянці дороги відновлений повноцінний рух транспорту”, - зазначив Кулеба.
Поруч із мостом проклали об'їзну дорогу. Нею може проїхати як пасажирський, так і вантажний транспорт.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, у Ніжинському районі Чернігівській області облаштували переправу поруч зі зруйнованим внаслідок бойових дій мосто.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що через війну в Україні пошкоджено або зруйновано 305 мостів, майже 24 тисячі кілометрів доріг, 6,3 тисячі кілометрів залізничних колій.
Раніше повідомлялося, що Україна отримає 36-ти легкозбірних мостів завдовжки від 23 до 46 метрів від французької компанії Matiere.