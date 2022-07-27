У Бородянці відновили проїзд через річку Здвіж

У Бородянці Київської області на трасі М-07 Київ-Ковель-Ягодин облаштовано проїзд на місці зруйнованого мосту через річку Здвіж.

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Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

“Наразі на цій ділянці дороги відновлений повноцінний рух транспорту”, - зазначив Кулеба.

Поруч із мостом проклали об'їзну дорогу. Нею може проїхати як пасажирський, так і вантажний транспорт.

Зазначимо, у Ніжинському районі Чернігівській області облаштували переправу поруч зі зруйнованим внаслідок бойових дій мосто.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що через війну в Україні пошкоджено або зруйновано 305 мостів, майже 24 тисячі кілометрів доріг, 6,3 тисячі кілометрів залізничних колій.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає 36-ти легкозбірних мостів завдовжки від 23 до 46 метрів від французької компанії Matiere.