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В Бородянке возобновили проезд через реку Здвиж
В Бородянке Киевской области на трассе М-07 Киев-Ковель-Ягодин обустроен проезд на месте разрушенного моста через реку Здвиж.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
"В настоящее время на этом участке дороги восстановлено полноценное движение транспорта", - отметил Кулеба.
Рядом с мостом проложили объездную дорогу. Ею может проехать как пассажирский, так и грузовой транспорт.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, в Нежинском районе Черниговской области обустроили переправу рядом с разрушенным в результате боевых действий мостом.
Напомним, министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что в результате войны в Украине повреждено или разрушено 305 мостов, почти 24 тысячи километров дорог, 6,3 тысячи километров железнодорожных путей.
Ранее сообщалось, что Украина получит 36 легкосборных мостов протяженностью от 23 до 46 метров от французской компании Matiere.