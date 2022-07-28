На Київщині в місцях пошкоджених мостових переходів повністю відновлено рух

У Київській області в місцях пошкоджених мостових переходів повністю відновлений рух завдяки тимчасовим переправам. Відбудова пошкоджених об’єктів транспортної інфраструктури розпочалася одразу після деокупації регіону.

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Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, на трьох ділянках ремонтні роботи продовжуються. Мова йде про штучні споруди на автомобільних дорогах державного значення у Вишгородському районі:

- міст на автодорозі Р-56 Чернігів – Пакуль – контрольно-пропускний пункт "Славутич" – Чорнобиль поблизу м. Прип’ять через річку Прип’ять;

- міст на автодорозі Р-02 Київ – Іванків – Овруч поблизу с. Поліське через річку Уж;

- міст на автодорозі Р-02 Київ – Іванків – Овруч поблизу с. Поліське через річку Грезля.

Відбудова пошкоджених об’єктів транспортної інфраструктури розпочалася одразу після деокупації регіону.

Усього в Київській області через бойові дії пошкоджено 48 штучних споруд. По 24 – на автодорогах державного та місцевого значень.

"Для безпечного проїзду транспорту ділянками доріг, що пролягають через мости, облаштували тимчасові переправи. Аби зберігати їх у справному стані, фахівці проводять систематичні обстеження", - зазначив Кулеба.

Як повідомлялося, у Бородянці Київської області на трасі М-07 Київ-Ковель-Ягодин облаштовано проїзд на місці зруйнованого мосту через річку Здвіж.