Национальную транспортную модель Украины обновили с учетом сетей TEN-T и внутренних водных путей

В рамках проекта ЕС по поддержке украинских органов власти, Национальная транспортная модель Украины (НТМУ) была обновлена и дополнена Трансъевропейскими транспортными сетями (TEN-T) и сетью внутренних водных путей Украины.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил руководитель проекта Аднан Рахман.

По его словам, разработка НТМУ, которая началась в 2018 году, была завершена в прошлом году, но процесс ее расширения и усовершенствования продолжается. В обновленную модель включены все внутренние водные пути и шлюзы, которые определяют пропускную способность и маршруты для судоходства. Это позволяет моделировать грузопотоки по внутренним водным путям страны, чего не было в предыдущей версии, разработанной до войны.

Рахман также отметил важность сбора информации о транспортных расходах. Разработчики обратились в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры (Минвосстановление) с просьбой получить соответствующие данные от компаний, занимающихся перевозками по внутренним водным путям. Без этой информации невозможно смоделировать выбор между разными видами транспорта.

В настоящее время команда проекта работает над подготовкой Минобновления к использованию и поддержке НТМУ. Для этого нужно привлечь обученных профессионалов, которые сумеют отлично работать с моделью. Рассматривается возможность создания специального подразделения аналитической поддержки в министерстве или одной из подведомственных организаций, например в сфере автомобильного транспорта или на базе АО "Укрзализныця". Завершение этого процесса планируется к 30 апреля 2025 года.

Несмотря на планы разработки мастер-плана после передачи НТМУ, от этого этапа решили отказаться из-за приоритетного значения восстановления и восстановления Украины в ближайшие десятилетия. НТМУ станет ключевым инструментом для планирования проектов восстановления транспортной отрасли, привлечения финансирования и инвестиций.

Проект "Поддержка органов власти Украины в разработке национальной транспортной модели и мастер-плана" финансируется ЕС с бюджетом в 4,7 млн евро и продолжается с 2018 по октябрь 2024 года.

Напомним, агентство США по международному развитию (USAID) договорилось с "Укрзализныцей" о помощи в модернизации участка от станции Мостиска на границе с Польшей до Львова (станция Скнилов), где планируется построить путь стандартной европейской ширины 1435 мм.

USAID также будет способствовать дальнейшей интеграции украинской железной дороги в систему Трансъевропейских транспортных сетей (TEN-T).