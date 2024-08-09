- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Національну транспортну модель України оновили з урахуванням мереж TEN-T і внутрішніх водних шляхів
У рамках проєкту ЄС з підтримки українських органів влади, Національну транспортну модель України (НТМУ) було оновлено та доповнено Транс'європейськими транспортними мережами (TEN-T) і мережею внутрішніх водних шляхів України.
Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив керівник проєкту Аднан Рахман.
За його словами, розробка НТМУ, що розпочалася у 2018 році, була завершена минулого року, але процес її розширення і вдосконалення триває. В оновлену модель включено всі внутрішні водні шляхи України та шлюзи, які визначають пропускну спроможність і маршрути для судноплавства. Це дозволяє моделювати вантажопотоки по внутрішніх водних шляхах країни, чого не було у попередній версії, розробленій до війни.
Рахман також наголосив на важливості збору інформації про транспортні витрати. Наразі розробники звернулися до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) з проханням отримати відповідні дані від компаній, що займаються перевезеннями внутрішніми водними шляхами. Без цієї інформації неможливо змоделювати вибір між різними видами транспорту.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Наразі команда проєкту працює над підготовкою Мінвідновлення до використання та підтримки НТМУ. Для цього необхідно залучити кваліфікованих фахівців, які зможуть ефективно працювати з моделлю. Розглядається можливість створення спеціального підрозділу аналітичної підтримки в міністерстві або одній з підвідомчих організацій, наприклад, у сфері автомобільного транспорту або на базі АТ "Укрзалізниця". Завершення цього процесу планується до 30 квітня 2025 року.
Попри плани розробки майстер-плану після передачі НТМУ, від цього етапу вирішили відмовитися через пріоритетне значення відновлення та відбудови України в найближчі десятиліття. НТМУ стане ключовим інструментом для планування проєктів відновлення транспортної галузі, залучення фінансування та інвестицій.
Проєкт "Підтримка органів влади України в розробці національної транспортної моделі та майстер-плану" фінансується ЄС з бюджетом у €4,7 млн та триває з 2018 до жовтня 2024 року.
Нагадаємо, агентство США з міжнародного розвитку (USAID) домовилося з "Укрзалізницею" про допомогу в модернізації дільниці від станції Мостиська на кордоні з Польщею до Львова (станція Скнилів), де планується побудувати колію стандартної європейської ширини 1435 мм.
USAID також сприятиме подальшій інтеграції української залізниці до системи Транс'європейських транспортних мереж (TEN-T).