Національну транспортну модель України оновили з урахуванням мереж TEN-T і внутрішніх водних шляхів

У рамках проєкту ЄС з підтримки українських органів влади, Національну транспортну модель України (НТМУ) було оновлено та доповнено Транс'європейськими транспортними мережами (TEN-T) і мережею внутрішніх водних шляхів України.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив керівник проєкту Аднан Рахман.

За його словами, розробка НТМУ, що розпочалася у 2018 році, була завершена минулого року, але процес її розширення і вдосконалення триває. В оновлену модель включено всі внутрішні водні шляхи України та шлюзи, які визначають пропускну спроможність і маршрути для судноплавства. Це дозволяє моделювати вантажопотоки по внутрішніх водних шляхах країни, чого не було у попередній версії, розробленій до війни.

Рахман також наголосив на важливості збору інформації про транспортні витрати. Наразі розробники звернулися до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) з проханням отримати відповідні дані від компаній, що займаються перевезеннями внутрішніми водними шляхами. Без цієї інформації неможливо змоделювати вибір між різними видами транспорту.

Наразі команда проєкту працює над підготовкою Мінвідновлення до використання та підтримки НТМУ. Для цього необхідно залучити кваліфікованих фахівців, які зможуть ефективно працювати з моделлю. Розглядається можливість створення спеціального підрозділу аналітичної підтримки в міністерстві або одній з підвідомчих організацій, наприклад, у сфері автомобільного транспорту або на базі АТ "Укрзалізниця". Завершення цього процесу планується до 30 квітня 2025 року.

Попри плани розробки майстер-плану після передачі НТМУ, від цього етапу вирішили відмовитися через пріоритетне значення відновлення та відбудови України в найближчі десятиліття. НТМУ стане ключовим інструментом для планування проєктів відновлення транспортної галузі, залучення фінансування та інвестицій.

Проєкт "Підтримка органів влади України в розробці національної транспортної моделі та майстер-плану" фінансується ЄС з бюджетом у €4,7 млн та триває з 2018 до жовтня 2024 року.

Нагадаємо, агентство США з міжнародного розвитку (USAID) домовилося з "Укрзалізницею" про допомогу в модернізації дільниці від станції Мостиська на кордоні з Польщею до Львова (станція Скнилів), де планується побудувати колію стандартної європейської ширини 1435 мм.

USAID також сприятиме подальшій інтеграції української залізниці до системи Транс'європейських транспортних мереж (TEN-T).