"Новая почта" запустила доставку через почтоматы в Британии: какие условия

Nova Post расширяет свои услуги в Великобритании. Теперь клиенты могут получать и отправлять посылки через сеть из более чем 7000 почтоматов InPost, расположенных в Англии, Вельсе, Шотландии и Северной Ирландии.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Какая стоимость доставки

Стоимость доставки варьируется от 900 грн. для документов до 1 кг до 2500 грн. для больших посылок до 30 кг. За посылки, вес которых превышает 30 кг, взимается дополнительная плата: 100 грн. за каждый килограмм веса свыше 30 кг. и 250 грн. за каждые 100 кг. веса.

В тарифах не учтены возможные таможенные платежи, а цены указаны для частных лиц в гривнах (UAH) по НДС.

Услуга действует на отправки до 15 кг, размеры которых не превышают 41 x 38 x 64 см. Срок хранения в почтомате – 2 суток. После этого посылки перемещают в сортировочное депо в Лондоне.

Отмечается, что таможенные платежи за посылку, стоимость которой не превышает £39, не начисляются, но объявленная ценность отправления должна совпадать с рыночной.

Как воспользоваться услугой

Создайте международную отправку через сайт или мобильное приложение Nova Post, выбрав почтомат для отправки. Заплатите доставку онлайн. Получите QR-код. Сканируйте QR-код возле почтомата и оставьте посылку в открытой ячейке.

Nova Post уже доставляет посылки по всей Великобритании, в Украину и из Украины, а также в другие европейские страны. В скором времени компания планирует запустить сообщение между Великобританией и Молдовой.

В каких странах уже работает Nova Post

Новая почта уже имеет международные представительства в таких странах, как Молдова, Польша, Литва, Германия, Чехия, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния, Венгрия и Италия.

В мае открылось два отделения компании в Великобритании, а в начале июля "Новая почта" открыла свое сотое отделение в Европе, которое стало первым во Франции.

На сегодняшний день Nova Post имеет более 100 собственных отделений в Европе и почти 82 тысячи партнерских точек сервиса.