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"Нова пошта" запустила доставку через поштомати у Британії: які умови

"Нова пошта" запустила доставку через поштомати у Британії: які умови
Фото: Нова пошта

Nova Post розширює свої послуги у Великій Британії. Відтепер клієнти можуть отримувати та відправляти посилки через мережу з понад 7000 поштоматів InPost, які розташовані в Англії, Вельсі, Шотландії та Північній Ірландії.

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Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Яка вартість доставки

Вартість доставки варіюється від 900 грн для документів до 1 кг до 2500 грн для великих посилок до 30 кг. За посилки, вага яких перевищує 30 кг, стягується додаткова плата: 100 грн за кожен кілограм ваги понад 30 кг та 250 грн за кожні 100 кг ваги.

У тарифах не враховані можливі митні платежі, а ціни вказані для приватних осіб в гривнях (UAH) з ПДВ. Таблиця також надає формулу для розрахунку об'ємної ваги на основі довжини, ширини та висоти посилки.

Фото 2 — "Нова пошта" запустила доставку через поштомати у Британії: які умови

Послуга діє для відправлень до 15 кг, розміри яких не перевищують 41 x 38 x 64 см. Термін зберігання у поштоматі — 2 доби. Після цього посилки переміщують до сортувального депо в Лондоні.

Зазначається, що митні платежі за посилку, вартість якої не перевищує £39 не нараховуються, але оголошена цінність відправлення має збігатися із ринковою.

Як скористатися послугою

  1. Створіть міжнародне відправлення через сайт або мобільний додаток Nova Post, обравши поштомат для відправки.
  2. Оплатіть доставку онлайн.
  3. Отримайте QR-код.
  4. Скануйте QR-код біля поштомату та залиште посилку у відкритій комірці.

Зазначається, що Nova Post вже доставляє посилки по всій Великій Британії, до України та з України, а також в інші європейські країни. Незабаром компанія планує запустити сполучення між Великою Британією та Молдовою.

В яких країнах вже працює Nova Post

"Нова пошта" вже має міжнародні представництва у таких країнах, як Молдова, Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія, Угорщина та Італія.

У травні відкрилось два відділення компанії у Великій Британії, а на початку липня "Нова пошта" відкрила своє соте відділення у Європі, яке стало першим у Франції.

На сьогодні Nova Post має понад 100 власних відділення у Європі та майже 82 тисячі партнерських точок сервісу.

Автор:
Тетяна Гойденко