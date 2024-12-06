"Нова пошта" запустила доставку через поштомати у Британії: які умови

Nova Post розширює свої послуги у Великій Британії. Відтепер клієнти можуть отримувати та відправляти посилки через мережу з понад 7000 поштоматів InPost, які розташовані в Англії, Вельсі, Шотландії та Північній Ірландії.

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Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Яка вартість доставки

Вартість доставки варіюється від 900 грн для документів до 1 кг до 2500 грн для великих посилок до 30 кг. За посилки, вага яких перевищує 30 кг, стягується додаткова плата: 100 грн за кожен кілограм ваги понад 30 кг та 250 грн за кожні 100 кг ваги.

У тарифах не враховані можливі митні платежі, а ціни вказані для приватних осіб в гривнях (UAH) з ПДВ. Таблиця також надає формулу для розрахунку об'ємної ваги на основі довжини, ширини та висоти посилки.

Послуга діє для відправлень до 15 кг, розміри яких не перевищують 41 x 38 x 64 см. Термін зберігання у поштоматі — 2 доби. Після цього посилки переміщують до сортувального депо в Лондоні.

Зазначається, що митні платежі за посилку, вартість якої не перевищує £39 не нараховуються, але оголошена цінність відправлення має збігатися із ринковою.

Як скористатися послугою

Створіть міжнародне відправлення через сайт або мобільний додаток Nova Post, обравши поштомат для відправки. Оплатіть доставку онлайн. Отримайте QR-код. Скануйте QR-код біля поштомату та залиште посилку у відкритій комірці.

Зазначається, що Nova Post вже доставляє посилки по всій Великій Британії, до України та з України, а також в інші європейські країни. Незабаром компанія планує запустити сполучення між Великою Британією та Молдовою.

В яких країнах вже працює Nova Post

"Нова пошта" вже має міжнародні представництва у таких країнах, як Молдова, Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія, Угорщина та Італія.

У травні відкрилось два відділення компанії у Великій Британії, а на початку липня "Нова пошта" відкрила своє соте відділення у Європі, яке стало першим у Франції.

На сьогодні Nova Post має понад 100 власних відділення у Європі та майже 82 тисячі партнерських точок сервісу.