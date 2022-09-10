Пункт пропуска на границе с Польшей "Ягодин" разблокирован для проезда грузовиков

Представители таможни Республики Польша проинформировали о разблокировании пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин" для проезда грузовыми транспортными средствами.

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Об этом сообщает заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

"Польские перевозчики убрали свои грузовики со въезда на пункт пропуска со стороны Дорогуска. Движение транспорта с польской стороны разблокировано. В настоящее время завершаются переговоры с протестующими", - отметил Найем.

По его словам, в Мининфраструктуры работают над решением повышения эффективности польских фитосанитарных и ветеринарных служб, но следующие несколько дней напряжение на этом участке границы должно упасть.

Найем также сообщил, что уже достигнуты договоренности об открытии в начале октября еще одного места пересечения границы в Нижанковичах Львовской области для временного выезда пустых транспортных средств, в том числе бензовозов.

"Со своей стороны мы сделали все возможное для разрешения ситуации. Через пункт пропуска "Устилуг – Зосин" едут пустые автомобили в Польшу. Накануне Украина предложила пять пунктов пропуска на польско-украинской границе для выезда пустых грузовиков", - отметил Найем.

Он подчеркнул, что все еще остается нерешенным главная причина пробок. Поэтому следует срочно решить проблему дефицита фитосанитарных и ветеринарных инспекторов и перевести службы в круглосуточный режим работы с польской стороны границы.

"Мы уже предложили нашим польским коллегам несколько вариантов полного или частичного выхода из ситуации. В том числе, отмена фитосанитарного и ветеринарного контроля отдельных групп транзитных грузов, низкую зарплату, но пора что-то изменить", - заметил Найем.

Как сообщила Государственная таможенная служба Украины на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" очередь составляет: на выезд из Украины - 2800 грузовиков; на въезд в Украину – 1200 грузовиков.

Напомним, Министерство инфраструктуры автоматизировало выдачу украинским водителям разрешений ЕКМТ, позволяющих осуществлять многократные международные перевозки.