Пункт пропуску на кордоні з Польщею "Ягодин" розблокований для проїзду вантажівок

Представники митниці Республіки Польща поінформували про розблокування пункта пропуску "Дорогуськ-Ягодин" для проїзду вантажними транспортними засобами.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Польські перевізники прибрали свої вантажівки з вʼїзду на пункт пропуску з боку Дорогуська. Рух транспорту з польської сторони розблоковано. Наразі завершуються перемовини з протестувальниками", - зазначив Найєм.

За його словами, в Мінінфраструктури працюють над вирішенням підвищення ефективності польських фітосанітарних та ветеринарних служб, але наступні декілька днів напруження на цій ділянці кордону має впасти.

Найем також повідомив, що вже досягнуто домовленостей щодо відкриття на початку жовтня ще одного місця перетину кордону у Нижанковичах Львівської області для тимчасового виїзду порожніх транспортних засобів, у тому числі бензовозів.

"Зі свого боку ми зробили все можливе для вирішення ситуації. Через пункт пропуску "Устилуг – Зосін" їдуть порожні автівки до Польщі. Напередодні Україна запропонувала пʼять пунктів пропуску на польсько-українському кордоні для виїзду порожніх вантажівок", - зауважив Найем.

Він підкреслив, що все ще залишається невирішеним головна причина заторів. Тому треба терміново вирішити проблему дефіциту фітосанітарних і ветеринарних інспекторів та перевести служби в цілодобовий режим роботи з польського боку кордону.

"Ми вже запропонували нашим польським колегам декілька варіантів повного чи часткового виходу із ситуації. Утому числі, скасування фітосанітарного та ветеринарного контролю окремих груп транзитних вантажів. Поки що перемовини тривають. Нині це одна з головних причин заторів. Ми знаємо про нестачу кадрів, про занизьку зарплатню, але час щось змінити", - зауважив Найем.

Як повідомила Державна митна служба України на пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" черга наразі складає: на виїзд з України - 2800 вантажівок; на в‘їзд в Україну - 1200 вантажівок.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури автоматизувало видачу українським водіям дозволів ЄКМТ, що дозволяють здійснювати багаторазові міжнародні перевезення.