На кордоні з Польщею для вантажівок відкрили ще один пункт пропуску

За домовленістю з польською стороною розпочато пропуск порожніх вантажівок через пункт пропуску "Устилуг".

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Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

"Сьогодні з 08.00 у пункті пропуск "Устилуг-Зосін" розпочали пропускати порожні вантажні транспортні засоби на виїзд з України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таких домовленостей досягнуто між Головними прикордонними уповноваженими України та Польщі.

"Ці заходи мають сприяти вирішенню питання з рекордними чергами, які через блокування польськими перевізниками утворилися перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ"", - зауважили у Держприкордонслужбі.

У відомстві рекомендувли водіям порожніх вантажівок обирати для виїзду в Польщу пункт пропуску "Устилуг-Зосін".

"Зазначимо, що змін щодо руху через цей пункт пропуску легкових автомобілів та автобусів та вантажних транспортних засобів вагою до 7,5 тонни не відбулося", - підкреслили у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо також, що з вересня на україно-польському кордоні запрацювала схема пропуску, згідно якої в одних пунктах пропускають лише вантажівки масою до 7,5 тонни, а в інших - більшої маси.