На границе с Польшей для грузовиков открыли еще один пункт пропуска

По договоренности с польской стороной начат пропуск пустых грузовиков через пункт пропуска "Устилуг".

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Сегодня с 08.00 в пункте пропуска "Устилуг-Зосин" начали пропускать пустые грузовые транспортные средства на выезд из Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие договоренности достигнуты между Главными пограничными уполномоченными Украины и Польши.

"Эти меры должны способствовать решению вопроса с рекордными очередями, которые из-за блокирования польскими перевозчиками образовались перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск"", - отметили в Госпогранслужбе.

В ведомстве рекомендовали водителям пустых грузовиков выбирать для выезда в Польшу пункт пропуска "Устилуг-Зосин".

"Отметим, что изменений движения через этот пункт пропуска легковых автомобилей и автобусов и грузовых транспортных средств весом до 7,5 тонны не произошло", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

Напомним также, что с сентября на украинско-польской границе заработала схема пропуска, согласно которой в одних пунктах пропускают только грузовики массой до 7,5 тонн, а в других - большей массы.