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Для українських перевізників автоматизують отримання міжнародних дозволів
Міністерство інфраструктури автоматизувало видачу українським водіям дозволів ЄКМТ, що дозволяють здійснювати багаторазові міжнародні перевезення. Про це 9 вересня в Facebook повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.
"Більше жодних паперових листів-повідомлень для участі в конкурсі не буде. Міністерство інфраструктури України автоматизує процес. Подавати документи тепер треба буде виключно в електронному вигляді через систему "ШЛЯХ" Укртрансбезпека", - резюмував Найєм.
Мінінфраструктури створило інструкцію з подачі електронної анкети через систему "ШЛЯХ".
Наразі триває тестування системи. Анкети заповнені в пробний період видалять перед початком офіційної процедури конкурсу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Для участі в конкурсі перевізникам необхідно подати електронні анкети на 2023 рік з 1 до 31 жовтня 2022 року. Редагувати заявки можна буде лише до моменту передачі на розгляд конкурсної комісії", - додав Найєм.
Він додав, що необхідно дотримуватися порядку вимог до заповнення електронної анкети.
Нагадаємо, ще в березні водійські документи, для яких встановлено термін дії, продовжили на час війни. Тобто посвідчення водія з терміном дії, що закачується, автоматично продовжують. Вони будуть дійсні не лише до закінчення воєнного стану, а й деякий час після нього.