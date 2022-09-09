Для украинских перевозчиков автоматизируют получение международных разрешений

Министерство инфраструктуры автоматизировало выдачу украинским водителям разрешений ЕКМТ, позволяющих осуществлять многократные международные перевозки. Об этом 9 сентября в Facebook сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

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"Больше никаких бумажных писем-сообщений для участия в конкурсе не будет. Министерство инфраструктуры Украины автоматизирует процесс. Подавать документы теперь нужно будет исключительно в электронном виде через систему "ШЛЯХ" Укртрансбезопасность", - резюмировал Найем.

Мининфраструктуры создало инструкцию по подаче электронной анкеты через систему "ШЛЯХ"

В настоящее время идет тестирование системы. Анкеты, заполненные в пробный период, удалят перед началом официальной процедуры конкурса.

"Для участия в конкурсе перевозчикам необходимо подать электронные анкеты на 2023 год с 1 по 31 октября 2022 года. Редактировать заявки можно будет только до момента передачи на рассмотрение конкурсной комиссии", - добавил Найем.

Он добавил, что необходимо соблюдать порядок требований к заполнению электронной анкеты.

Напомним, еще в марте водительские документы, для которых установлен срок действия, продлили на время войны. То есть удостоверение водителя со сроком закачиваемого действия автоматически продлевают. Они будут действительны не только до окончания военного положения, но и после него.