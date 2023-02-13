​Рекордный январь: продажи автобусов в Украине достигли максимума за десять лет

В январе 2023 года в Украине было реализовано 239 автобусов и микроавтобусов, что стало рекордным показателем для первого месяца года, по крайней мере, за последнее десятилетие.

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Об этом сообщила ассоциация "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с январем 2022 года этот сегмент автомобильного рынка увеличился вдвое.

Так, лидером январского рынка новых автобусов стала украинская марка ЭТАЛОН. За месяц было реализовано 64 машины.

На втором месте CITROEN – 52 ед.

Третий результат у ATAMAN – 50 ед.

Также в ТОП-5 месяца попали: ЗАЗ – 20 ед. и VOLKSWAGEN – 18 шт.

Напомним, за первый месяц 2023 украинцы приобрели почти 1,3 тысячи автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), что вдвое превышает результат января 2022 года. Из них: легковые автомобили — 97%, коммерческие — около 3% и один автобус.