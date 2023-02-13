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Рекордный январь: продажи автобусов в Украине достигли максимума за десять лет
В январе 2023 года в Украине было реализовано 239 автобусов и микроавтобусов, что стало рекордным показателем для первого месяца года, по крайней мере, за последнее десятилетие.
Об этом сообщила ассоциация "Укравтопром".
Отмечается, что по сравнению с январем 2022 года этот сегмент автомобильного рынка увеличился вдвое.
Так, лидером январского рынка новых автобусов стала украинская марка ЭТАЛОН. За месяц было реализовано 64 машины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На втором месте CITROEN – 52 ед.
Третий результат у ATAMAN – 50 ед.
Также в ТОП-5 месяца попали: ЗАЗ – 20 ед. и VOLKSWAGEN – 18 шт.
Напомним, за первый месяц 2023 украинцы приобрели почти 1,3 тысячи автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), что вдвое превышает результат января 2022 года. Из них: легковые автомобили — 97%, коммерческие — около 3% и один автобус.