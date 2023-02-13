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Рекордний січень: продажі автобусів в Україні досягли максимуму за десять років
У січні 2023 року в Україні було реалізовано 239 автобусів та мікроавтобусів, що стало рекордним показником для першого місяця року, принаймні за останнє десятиріччя.
Про це повідомила асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що порівняно з січнем 2022 року, цей сегмент автомобільного ринку збільшився удвічі.
Так, лідером січневого ринку нових автобусів стала українська марка ЕТАЛОН. За місяць було реалізовано 64 машини.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На другому місці CITROEN – 52 од.
Третій результат у ATAMAN – 50 од.
Також у ТОП-5 місяця потрапили: ЗАЗ – 20 од. та VOLKSWAGEN – 18 шт.
Нагадаємо, за перший місяць 2023 року українці придбали майже 1,3 тисячі автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що вдвічі перевищує результат січня 2022 року. З них: легкових авто — 97%, комерційних — близько 3% та один автобус.