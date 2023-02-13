​​Рекордний січень: продажі автобусів в Україні досягли максимуму за десять років

У січні 2023 року в Україні було реалізовано 239 автобусів та мікроавтобусів, що стало рекордним показником для першого місяця року, принаймні за останнє десятиріччя.

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Про це повідомила асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що порівняно з січнем 2022 року, цей сегмент автомобільного ринку збільшився удвічі.

Так, лідером січневого ринку нових автобусів стала українська марка ЕТАЛОН. За місяць було реалізовано 64 машини.

На другому місці CITROEN – 52 од.

Третій результат у ATAMAN – 50 од.

Також у ТОП-5 місяця потрапили: ЗАЗ – 20 од. та VOLKSWAGEN – 18 шт.

Нагадаємо, за перший місяць 2023 року українці придбали майже 1,3 тисячі автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що вдвічі перевищує результат січня 2022 року. З них: легкових авто — 97%, комерційних — близько 3% та один автобус.