С 1 июня в Киевской области начинают штрафовать за перегруз фуры

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте напомнила водителям, что в Киевской области с 1 июня снова начинают работать стационарные пункты габаритно-весового контроля.

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"Укртрансбезопасность призывает грузоотправителей и перевозчиков соблюдать установленные габаритно-весовые нормы. Добродетельное ведение бизнеса позволит сохранить дороги и избежать непредвиденных убытков", - отметили в госслужбе.

Штрафы будут налагаться согласно действующему законодательству, а именно:

от 5% до 10% – 8 500 грн;

от 10% до 20% – 17 000 грн;

от 20% до 30% – 34 000 грн;

более 30 % установленной нормы – 51 000 грн.

Напомним, с 1 октября 2021 года в Украине действуют законы, которые предусматривают автоматическую фиксацию нарушений в сфере габаритно-весового контроля. Уточняем, что с началом войны "Укртрансбезопасность" прекратила контролировать соблюдение весовых норм и занималась сопровождением гуманитарных грузов, а также помогала в эвакуации населения.

Источник фото: ua.depositphotos.com