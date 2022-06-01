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З 1 червня на Київщині починають штрафувати за перевантаження фури
Державна служба України з безпеки на транспорті нагадала водіям, що на Київщині з 1 червня знову починають працювати стаціонарні пункти габаритно-вагового контролю.
"Укртрансбезпека закликає вантажовідправників та перевізників дотримуватися встановлених габаритно-вагових норм. Доброчесне ведення бізнесу дозволить зберегти дороги та уникнути непередбачених збитків", - зазначили в держслужбі.
Штрафи накладатимуться відповідно до чинного законодавства, а саме:
- від 5% до 10% – 8500 грн;
- від 10% до 20% – 17000 грн;
- від 20% до 30% – 34000 грн;
- понад 30% встановленої норми – 51 000 грн.
Нагадаємо, з 1 жовтня 2021 року в Україні діють закони, які передбачають автоматичну фіксацію порушень у сфері габаритно-вагового контролю. Уточнюємо, що з початком війни "Укртрансбезпека" припинила контролювати дотримання вагових норм та займалася супроводом гуманітарних вантажів, а також допомагала в евакуації населення.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Джерело фото: ua.depositphotos.com