З 1 червня на Київщині починають штрафувати за перевантаження фури

Державна служба України з безпеки на транспорті нагадала водіям, що на Київщині з 1 червня знову починають працювати стаціонарні пункти габаритно-вагового контролю.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Укртрансбезпека закликає вантажовідправників та перевізників дотримуватися встановлених габаритно-вагових норм. Доброчесне ведення бізнесу дозволить зберегти дороги та уникнути непередбачених збитків", - зазначили в держслужбі.

Штрафи накладатимуться відповідно до чинного законодавства, а саме:

від 5% до 10% – 8500 грн;

від 10% до 20% – 17000 грн;

від 20% до 30% – 34000 грн;

понад 30% встановленої норми – 51 000 грн.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2021 року в Україні діють закони, які передбачають автоматичну фіксацію порушень у сфері габаритно-вагового контролю. Уточнюємо, що з початком війни "Укртрансбезпека" припинила контролювати дотримання вагових норм та займалася супроводом гуманітарних вантажів, а також допомагала в евакуації населення.

Джерело фото: ua.depositphotos.com