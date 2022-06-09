Skoda возобновляет поставки автомобилей в Украину

Крупнейший автопроизводитель Skoda Auto возобновит поставки машин в Украину. Новые автомобили прибудут уже в июне.

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Об этом сообщает Reuters.

Чешский автопроизводитель заявил, что 80 машин будут поставлены первой партией в полуразобранном виде и собраны на заводе его партнера Eurocar.

Из готовых автомобилей демонтируются двигатель, коробка передач, передний мост, задний мост, колеса и в случае версии 4x4 – карданный вал.

"Любое увеличение объемов производства будет зависеть от того, как будет развиваться война", - отмечается в заявлении Skoda.

Что касается моделей, то речь идет о внедорожниках Kodiaq и Karoq.

Отметим, в апреле в Украине было реализовано 1242 новых автомобиля, при этом за счет нулевой ставки растаможки увеличились продажи Mercedes-Benz и BMW.