Skoda відновлює постачання автомобілів в Україну

Найбільший автовиробник Skoda Auto відновить постачання машин до України. Нові автомобілі прибудуть уже у червні.

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Про це повідомляє Reuters.

Чеський автовиробник заявив, що 80 машин будуть поставлені першою партією у напіврозібраному вигляді та зібрані на заводі його партнера Eurocar.

З готових автомобілів демонтуються двигун, коробка передач, передній міст, задній міст, колеса та у разі версії 4x4 – карданний вал.

"Будь-яке збільшення обсягів виробництва залежатиме від того, як розвиватиметься війна", - наголошується у заяві Skoda.

Що стосується моделей, то йдеться про позашляховики Kodiaq і Karoq.

Зазначимо, у квітні в Україні було реалізовано 1242 нових автомобіля, при цьому за рахунок нульової ставки розмитнення збільшився продаж Mercedes-Benz і BMW.