- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
Skoda відновлює постачання автомобілів в Україну
Найбільший автовиробник Skoda Auto відновить постачання машин до України. Нові автомобілі прибудуть уже у червні.
Про це повідомляє Reuters.
Чеський автовиробник заявив, що 80 машин будуть поставлені першою партією у напіврозібраному вигляді та зібрані на заводі його партнера Eurocar.
З готових автомобілів демонтуються двигун, коробка передач, передній міст, задній міст, колеса та у разі версії 4x4 – карданний вал.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Будь-яке збільшення обсягів виробництва залежатиме від того, як розвиватиметься війна", - наголошується у заяві Skoda.
Що стосується моделей, то йдеться про позашляховики Kodiaq і Karoq.
Зазначимо, у квітні в Україні було реалізовано 1242 нових автомобіля, при цьому за рахунок нульової ставки розмитнення збільшився продаж Mercedes-Benz і BMW.