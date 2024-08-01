Uber объявил о партнерстве с BYD для расширения электромобильного парка на платформе: какие преимущества получат водители

Компания Uber и китайский автопроизводитель BYD объявили о многолетнем партнерстве, в рамках которого 100 000 электромобилей BYD появятся на платформе Uber по всему миру. Об этом сообщает Reuters.

Сотрудничество начнется с Европы и Латинской Америки, а затем распространится на Ближний Восток, Канаду, Австралию и Новую Зеландию.

Новость о сотрудничестве с BYD вызвала положительную реакцию инвесторов, в результате чего акции Uber выросли на 2,5% на предрыночной торговле.



Отмечается, что в последние два года высокие цены на электромобили и рост стоимости кредитов были основными препятствиями для их внедрения, что замедляло темпы роста спроса на такие транспортные средства. Однако эскалация проблем изменения климата и настоятельная необходимость сокращения выбросов парниковых газов дали толчок глобальной электрификации транспортного сектора.

Uber и BYD планируют предоставлять водителям скидки на обслуживание, зарядку, финансирование и лизинг электромобилей в зависимости от рынка, чтобы способствовать переходу на экологический транспорт.

"Когда водитель Uber переходит на электромобиль, он может обеспечить до четырех раз большее уменьшение выбросов, чем обычный автомобилист, просто потому, что он больше времени проводит на дороге", — отметил генеральный директор Uber Дара Хосровшахи.

Компании также планируют сотрудничать над интеграцией технологий самоуправления BYD в платформу Uber для предоставления услуг по перевозке.

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