Uber оголосив про партнерство з BYD для розширення електромобільного парку на платформі: які переваги отримають водії

Компанія Uber та китайський автовиробник BYD оголосили про багаторічне партнерство, в рамках якого 100 000 електромобілів BYD з'являться на платформі Uber по всьому світу. Про це повідомляє Reuters.

Співпраця розпочнеться з Європи та Латинської Америки, а згодом пошириться на Близький Схід, Канаду, Австралію та Нову Зеландію.

Новина про співпрацю з BYD викликала позитивну реакцію інвесторів, в результаті чого акції Uber зросли на 2,5% на передринковій торгівлі.



Зазначається, що протягом останніх двох років високі ціни на електромобілі та зростання вартості кредитів були основними перешкодами для їх впровадження, що сповільнювало темпи зростання попиту на такі транспортні засоби. Однак, ескалація проблем зміни клімату та нагальна необхідність скорочення викидів парникових газів дали поштовх до глобальної електрифікації транспортного сектору.

Uber та BYD планують надавати водіям знижки на обслуговування, зарядку, фінансування та лізинг електромобілів, залежно від ринку, щоб сприяти переходу на екологічний транспорт.

"Коли водій Uber переходить на електромобіль, він може забезпечити до чотирьох разів більше зменшення викидів, ніж звичайний автомобіліст, просто тому, що він більше часу проводить на дорозі", - зазначив генеральний директор Uber Дара Хосровшахі.

Компанії також планують співпрацювати над інтеграцією технологій самокерування BYD в платформу Uber для надання послуг з перевезення.

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