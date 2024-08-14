"Укрзализныця" сократила расходы на содержание инфраструктуры на 12%

"Укрзализныця" сократила операционные расходы на содержание железнодорожной инфраструктуры на 12% по сравнению с 2021 годом, если не учитывать курсовые разницы и амортизацию. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Сокращение затрат было достигнуто путем оптимизации потребления энергии и повышения эффективности работ по обслуживанию путей. Это включает в себя снижение расходов на электроэнергию на 4% и дизельное топливо на 12%.

Однако основной составляющей затрат на содержание инфраструктуры остаются затраты на оплату труда, составляющие более 70% от общих затрат. Это, несмотря на то, что численность персонала сократилась на 15% за последние два года (без учета влияния войны).

В то же время заработная плата была увеличена больше уровня инфляции в 2023-2024 годах. Однако она остается на 10% ниже средней по промышленности, а в некоторых критических профессиях значительно отстает от рыночного уровня.

Также в 2024 году "Укрзализныця" планирует отремонтировать около 1200 км путей.

"Укрзализныця" впервые с начала года получит негативный финансовый результат

По итогам работы "Укрзализныци" в июле 2024 года впервые с начала года компания прогнозирует негативный финансовый результат, несмотря на улучшение операционной эффективности по сравнению с прошлым годом

Несмотря на то, что рост затрат на энергоносители на 40% был частично компенсирован экономией по другим операционным расходам, рост курсовых расходов и ухудшение структуры перевозок грузов стали причинами негативного финансового результата.

В частности, в июле был зафиксирован рост объемов перевозки убыточных грузов, таких как железная и марганцевая руда, которые превысили 3,6 млн. тонн, что на 65% больше, чем в июле 2023 года. В то же время объемы перевозок зерна, важного и высокодоходного груза снизились на 19% по сравнению с предыдущим месяцем.

Также в июле "Укрзализныця" перевезла 13,6 миллионов тонн грузов, что на 12% больше по сравнению с июлем прошлого года. Однако внутренние перевозки уменьшились на 22% до 6,4 миллиона тонн, тогда как экспортные перевозки выросли на 93% до 6,4 миллиона тонн. Перевозки на импорт увеличились на 39% до 746 тысяч тонн.