"Укрзализныця" устанавливает на вокзалах оборудование для пассажиров с нарушениями слуха

"Укрзализныця" начала установку в информационных зонах вокзалов Киева и Львова планшетов со специальной программой для пассажиров, страдающих нарушениями слуха.

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Об этом сообщила пресс-служба "УЗ".

Согласно сообщению, этот проект начался 1 декабря. На главных вокзалах Киева и Львова работникам инфозона выдали планшеты, на которых установлена специальная программа, позволяющая общаться сотрудникам вокзала с пассажирами с помощью украинского жестового языка.

Чтобы обеспечить таким пассажирам комфортную коммуникацию без каких-либо языковых барьеров, работник вокзала может обратиться к сурдо переводчику через видеосвязь.

Сообщается, что в 2024 году проект планируется расширить на другие вокзалы, особенно те, где наблюдается большой пассажиропоток.

В УЗ отмечают, что на железнодорожных вокзалах Киева и Львова действуют информационные зоны, куда могут обратиться за помощью путешественники из маломобильных групп населения.

Напомним, 6 декабря "Укрзализныця" запустила специальный сервис по заказу билетов военнослужащими. Он позволяет военным забронировать билеты онлайн, даже если они уже отсутствуют в продаже, а поездка внезапная – например, на лечение, в командировку или родных в долгожданный отпуск.