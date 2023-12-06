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"Укрзалізниця" встановлює на вокзалах обладнання для пасажирів з порушеннями слуху
"Укрзалізниця" розпочала встановлення в інформаційних зонах вокзалів Києва та Львова планшетів із спеціальною програмою для пасажирів, які страждають порушеннями слуху.
Про це повідомила пресслужба "УЗ".
Згідно з повідомленням, даний проєкт розпочався 1 грудня. На головних вокзалах Києва та Львова працівникам інфозон видали планшети, на яких встановлена спеціальна програма, яка дозволяє спілкуватися співробітникам вокзалу з пасажирами за допомогою української жестової мови.
Щоб забезпечити таким пасажирам комфортну комунікацію без будь-яких мовних бар'єрів, працівник вокзалу може звернутися до сурдо перекладача через відеозв'язок.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Повідомляється, що у 2024 році проєкт планується розширити на інші вокзали, особливо ті, де спостерігається великий пасажиропотік.
В УЗ зазначають, що на залізничних вокзалах Києва та Львова діють інформаційні зони, куди можуть звернутися за допомогою подорожуючі з числа маломобільних груп населення.
Нагадаємо, 6 грудня "Укрзалізниця" запустила спеціальний сервіс для замовлення квитків військовослужбовцями. Він дозволяє військовим забронювати квитки онлайн, навіть якщо вони вже відсутні у продажу, а поїздка раптова – наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку.