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"Укрзализныця" запускает поезд из Киева в Изюм
АО "Укрзализныця" открыло продажу билетов на рейс Киев - Изюм. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба компании.
Первый поезд №112/111 Киев-Изюм отправится из столицы 17 ноября. Согласно установленному графику поезд будет отбывать в 22:55 и прибывать в Изюм в 12:00. В обратном направлении из Изюма поезд отправится 18 ноября в 18:22 и прибудет в Киев в 06:10.
Маршрут поезда пролегает через Полтаву, Харьков, Балаклею и другие города. Билеты на этот рейс уже доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте и на сайте УЗ.
" Поезд позволит жителям деоккупированного Изюма получить удобное железнодорожное сообщение ночным поездом со столицей", - отметили в компании.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Между Харьковом и Изюмом также запустили электропоезда вместо рельсовых автобусов. Соединение по этому маршруту обеспечивается двумя парами поездов:
- №6403 Харьков-Пасс. - Изюм (отправление из Харькова в 07:00, прибытие в Изюм в 10:54); №6404 Изюм - Харьков-Пас. (отправление из Изюма в 16:53, прибытие в Харьков в 20:48);
- №6426 Изюм — Харьков-Левада (отправление из Изюма в 11:10, прибытие в Харьков в 15:29); №6427 Харьков-Левада — Изюм (отправление из Харькова в 11:58, прибытие в Изюм в 16:37).