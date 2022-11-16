"Укрзализныця" запускает поезд из Киева в Изюм

АО "Укрзализныця" открыло продажу билетов на рейс Киев - Изюм. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба компании.

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Первый поезд №112/111 Киев-Изюм отправится из столицы 17 ноября. Согласно установленному графику поезд будет отбывать в 22:55 и прибывать в Изюм в 12:00. В обратном направлении из Изюма поезд отправится 18 ноября в 18:22 и прибудет в Киев в 06:10.

Маршрут поезда пролегает через Полтаву, Харьков, Балаклею и другие города. Билеты на этот рейс уже доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте и на сайте УЗ.

" Поезд позволит жителям деоккупированного Изюма получить удобное железнодорожное сообщение ночным поездом со столицей", - отметили в компании.

Между Харьковом и Изюмом также запустили электропоезда вместо рельсовых автобусов. Соединение по этому маршруту обеспечивается двумя парами поездов: