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"Укрзалізниця" запускає поїзд з Києва до Ізюму
АТ "Укрзалізниця" відкрило продаж квитків на рейс Київ — Ізюм. Про це 16 листопада повідомила пресслужба компанії.
Перший поїзд №112/111 Київ-Ізюм вирушатиме зі столиці 17 листопада. Згідно зі встановленим графіком, потяг відбуватиме о 22:55 і прибуватиме в Ізюм о 12:00. У зворотному напрямку, з Ізюма, поїзд вирушить 18 листопада о 18:22 і прибуде до Києва о 06:10.
Маршрут потягу пролягає через Полтаву, Харків, Балаклію та інші міста. Квитки на цей рейс уже доступні в застосунку "Укрзалізниці", у чат-боті та на сайті УЗ.
"Поїзд дозволить мешканцям деокупованого Ізюму отримати зручне залізничне сполучення нічним поїздом зі столицею", — зазначили в компанії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Між Харковом та Ізюмом також запустили електропоїзди замість рейкових автобусів. Сполучення цим маршрутом забезпечується двома парами поїздів:
- №6403 Харків-Пас. — Ізюм (відправлення з Харкова о 07:00, прибуття до Ізюма о 10:54); №6404 Ізюм — Харків-Пас. (відправлення з Ізюма о 16:53, прибуття до Харкова о 20:48);
- №6426 Ізюм — Харків-Левада (відправлення з Ізюма об 11:10, прибуття до Харкова о 15:29); №6427 Харків-Левада — Ізюм (відправлення з Харкова об 11:58, прибуття до Ізюма о 16:37).