"Укрзалізниця" запускає поїзд з Києва до Ізюму

АТ "Укрзалізниця" відкрило продаж квитків на рейс Київ — Ізюм. Про це 16 листопада повідомила пресслужба компанії.

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Перший поїзд №112/111 Київ-Ізюм вирушатиме зі столиці 17 листопада. Згідно зі встановленим графіком, потяг відбуватиме о 22:55 і прибуватиме в Ізюм о 12:00. У зворотному напрямку, з Ізюма, поїзд вирушить 18 листопада о 18:22 і прибуде до Києва о 06:10.

Маршрут потягу пролягає через Полтаву, Харків, Балаклію та інші міста. Квитки на цей рейс уже доступні в застосунку "Укрзалізниці", у чат-боті та на сайті УЗ.

"Поїзд дозволить мешканцям деокупованого Ізюму отримати зручне залізничне сполучення нічним поїздом зі столицею", — зазначили в компанії.

Між Харковом та Ізюмом також запустили електропоїзди замість рейкових автобусів. Сполучення цим маршрутом забезпечується двома парами поїздів: