В Bees Airline возмущены лишением ее права летать: просили лишь остановить действие сертификата

Украинская авиакомпания Bees Airline, начавшая работу только в прошлом году, указывает, что недавнее решение Государственной авиационной службы о лишении ее сертификата эксплуатанта воздушных судов было принято после ее собственной просьбы остановить действие сертификата, но не лишать ее его, и возмущена таким развитием событий.

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Как говорится в сообщении авиаперевозчика, он по собственной инициативе обратился к регулятору с такой просьбой из-за того, что самолеты, которыми компания оперировала, выбыли из ее эксплуатации еще до 24 февраля, когда было прекращено авиасообщение на территории Украины, а именно в результате требования лизингодателя эвакуировать суда из Украины из-за военных рисков.

Bees Airline подчеркивает, что, имея даже остановленный сертификат, она могла бы продолжать деятельность, предоставлять консультационные услуги и сохранять высококвалифицированный персонал.

Однако регулятором было принято решение об аннулировании сертификата без надлежащего предупреждения, предусмотренного авиационными правилами, и без консультаций с самой авиакомпанией. Она убеждена, что сохранение ее сертификата эксплуатанта не представляло опасности для авиации и в его аннулировании не было никакой необходимости.

"Такое решение Государственной авиационной службы является дискриминационным и необоснованным, направленным на окончательное уничтожение авиационной отрасли в Украине, которая и так находится на грани выживания. Это не единственное решение Госавиаслужбы, вызывающее удивление и являющееся сомнительным с точки зрения авиационных правил", - заявили в Bees Airline.

По оценке перевозчика, сегодняшняя позиция руководства Госавиаслужбы неконструктивна, а ее деятельность не направлена на сохранение и восстановление авиации.

В связи с этим авиакомпания подала жалобу к главе самой Госавиаслужбы, а также обратилась в Министерство инфраструктуры по поводу нарушений, допущенных при принятии приказа об аннулировании сертификата.

"Мы будем защищать наши права, бороться за наш бизнес и докажем, что авиакомпания "Биз Эйрлайн" имеет право и далее профессионально и качественно делать свое дело", - подчеркивается в заявлении.